"Siringhe e feci umane davanti al Teatro Diego Fabbri"

Riceviamo e pubblichiamo: "Sono un giovane forlivese che qualche anno fa ha deciso di investire i risparmi accumulati per comprare una casa in corso Diaz. Un semplice cittadino che vive nel centro storico, cerca di dargli un senso, paga le tasse, eppure, se questa è la situazione, tra poco ci si dà all'anarchia. Non è possibile che alle 7 del mattino di un lunedì di marzo, proprio davanti a casa mia, quindi di fronte al teatro cittadino, mi sia trovato un bivacco accanto alla panchina, con sterco umano e siringhe usate. Ripeto nel caso non fosse chiaro: sterco umano e siringhe usate. Ditemi voi se è possibile un tale degrado in una delle vie principali del centro davanti al teatro cittadino, patrimonio artistico e culturale del popolo. Ma dove sono le istituzioni? Cosa è successo al centro storico? Ma davvero davanti al teatro cittadino le persone possono bucarsi e defecare liberamente? Non allego foto per decenza ai lettori".