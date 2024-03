"Stalli invalidi non chiari e scoloriti, chiudo scusa se non ho permesso la sosta a chi ne ha diritto"

Recita la segnalazione

Ho parcheggiato la mia auto presso il parcheggio Matteucci per una ventina di minuti. Allego le foto e la mia auto e' quella bianca. E' un parcheggio confuso, nel senso che le strisce a terra sono tinteggiate di blu e di giallo, entrambe scolorite. Mi son chiesto quale dei due colori avesse prevalenza e non trovando risposta ho interpretato il tutto dando prevalenza alle strisce blu, visto che il segnale invalidi era al muro, alla sinistra della mia auto, posizionato davanti ad uno stallo dove era più chiaro che fosse riservato alla sosta invalidi e dove non c'e' scritto assolutamente il numero di posti per invalidi.

Sono rientrato e ho trovato sul parabrezza un foglio con scritto "posto riservato agli invalidi, idiota". Mi sono sentito una "m..." per il semplice fatto di aver, forse, non permesso ad un invalido di sostare. Ho riportato quanto accaduto ad un addetto della multiservizi che mi ha detto che quello stallo e' riservato ad invalidi, ma che avevo ragione circa le strisce che inducono in errore e circa il cartello che non riporta quanti posti sono riservati agli invalidi e si e' ripromesso di comunicarlo alla Polizia Locale.

La mia segnalazione ha tre finalità: invitare il Comune a rendere "chiari" quali posti sono riservati ad invalidi con segnaletica orizzontale e verticale, riportare a chi mi ha lasciato il messaggio che, dopo aver parcheggiato, mi son ben chiesto e soffermato a pensare se potessi parcheggiare li' e, in ultimo, ma non meno importante, per scusarmi se in quei 20 minuti posso aver tolto ad un invalido la possibilità di occupare quello stallo.