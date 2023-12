"Start Romagna, ancora corse saltate: un servizio indecente"

La segnalazione di un lettrice

Forlì che brilla, è lo slogan di questo Natale, peccato che Start Romagna continui a saltare le corse oramai da due anni. Ennesima corsa saltata in data odierna; linea 4 corsa delle 13.53 in Viale Vittorio Veneto, direzione Ronco. Considero tutto ciò un disservizio inaccettabile considerato che da due anni a questa parte non è stato adottato alcun provvedimento migliorativo e finalizzato al ripristino di un regolare servizio. Pagare regolarmente l'abbonamento tutti i mesi dovrebbe garantirci un servizio adeguato alle regole di trasporto che io come cittadina rispetto. E invece no, perché tutti i giorni tocca farsi il segno della croce e sperare che il bus passi. Oltre a tornare a casa dal lavoro ho degli impegni da rispettare che puntualmente si annullano in conseguenza del bus non passato. Incentivare l'uso dei mezzi pubblici e non garantire il servizio è un controsenso. Aspetto da sempre la replica di Start Romagna ai miei post di protesta.