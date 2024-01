Trovato in una borsa chiusa e legato. Il micio Balù riabbraccia la sua famiglia grazie alla segnalazione su ForlìToday

Riceviamo e pubblichiamo: "Si chiama Balù il gattino ritrovato a Villagrappa, legato per le zampe dentro ad una borsa chiusa. La vicenda, grazie alla segnalazione pubblicata su ForlìToday, ha un lieto fine. Perchè non solo il micio è stato tratto in salvo, ma è potuto tornare a casa dai propri proprietari. Il gatto era scomparso il 7 novembre scorso. Grazie alla pubblicazione della segnalazione siamo riusciti a risalire alla famiglia che lo stava cercando".

