"Strega comanda colori" in via Regnoli

Strega comanda colori!! Appuntamento, il 9 settembre alle 20 per la cena a Impiatto zero, dedicata a Valeria...che apre anche quest’anno la settimana del Buon Vivere, in via Giorgio Regnoli a Forlì. La strada si prepara ad una serata di convivialità, leggerezza, poesia, sorprese e musica. Un gioco quest’anno...strega comanda colori, tutti insieme; con tanta voglia di ritrovarsi e celebrare il “Femminile plurale” tema del Buon Vivere 2021. 200 posti prenotati in un battibaleno... di tanto affetto l'associazione Regnoli 41 che organizza l' evento, ed i commercianti della via, ringraziano. Con il pensiero rivolto ad una donna e a tutte le donne del mondo, soprattutto quelle che ancora oggi, in questo momento, vedono sottrarsi diritti fondamentali, così basilari. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la lunga tavolata sarà composta di 28 separate. Così come riscritte sono state le regole del gioco. E come richiesto per tutti gli eventi del Buon Vivere ..il Green Pass ad ogni partecipante. Cibo piatti e bicchieri da casa, vino offerto, musica e gioco: Regnoli 41 ed i commercianti di via Regnoli si auspicano che l’anno prossimo la lunga tavolata si possa ricomporre e possa accogliere anche tutti quelli che quest’anno non potranno esserci.