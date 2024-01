"Tentata truffa, fate attenzione a questi numeri di telefono"

Riceviamo e pubblichiamo: "Scrivo per informare i lettori qualora ricevessero chiamate da questo numero esca 3395402843. Si spacciano per uffici Enel e chiedono appuntamento per fare un sopralluogo a casa, per verifica contatore e tariffe. Ma nel mio caso specifico la fornitura è intestata a me e non a mia madre (destinataria della chiamata); quando ho chiesto informazoni sono stati generici. Inoltre il numero risulta non contattabile e ad Enel non risulta nulla di ciò. Dopo di che mandano messaggio dal numero 3420141407 per conferma appuntamento che risulta bloccato alle chiamate entranti. Ultimo passaggio: chiama un fantomatico tecnico amministrativo dal numero esca 3394822952 anch’esso non ricontattabile, che chiede insistentemente conferma indirizzo. Ho contattato Enel e non risulta nulla di ciò. Fate attenzione, perchè vogliono venire in casa. Ho già provveduto a fare segnalazione su Tellow (sarebbe utile lo consultassero tutti) molto utile per avere informazioni su numeri sconosciuti, purtroppo fino a quando la truffa non si è verificata non è possibile fare denuncia come mi ha riferito al polizia postale".