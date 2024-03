"Attenzione agli sms truffa che chiedono l'autorizzazione di un pagamento"

Riceviamo e pubblichiamo: "Volevo segnalare che a distanza di due giorni mi sono arrivati 2 sms che indicano una autorizzazione ad un pagamento (importo identico) e un link. Questa è la trappola. Se toccate il link ti fregano soldi. Fate attenzione. Non toccate mai e dico mai i link, anche se dovessero chiamare per segnalare qualche disservizio. Attaccate la telefonata, non date codici e non entrate in varie app della vostra banca. Attaccate la telefonata e chiamate la vostra banca, chiedete a loro. Anche se sembra che sia la vostra banca che chiama diffidate. Rubano numeri di telefono tramite una app truffa e fanno sembrare che chiamano o mandano sms dai vari istituti per imbrogliare. Se volete o meglio sarebbe meglio segnalare il tutto alla polizia postale. State attenti e non fidatevi".