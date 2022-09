"Un grazie agli operatori della stazione ecologica di via Isonzo"

Riceviamo e pubblichiamo: "Si parla sovente di disservizi. Invece io voglio pubblicamente ringraziare gli operatori della stazione ecologica di via Isonzo per l'assoluta gentilezza e disponibilità, nell'assistere noi cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti speciali: ingombranti, materiale elettronico, piccoli elettrodomestici, etc etc. Mercoledì mattina, nonostante i tanti (e civili) utenti in educata fila per scaricare i propri rifiuti, il tempo d'attesa è stato sostanzialmente breve. Ancora grazie".