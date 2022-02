Vandalizzata la statua di Icaro, forse con un martello

Recita la segnalazione: "Passo spesso da piazza della Vittoria. Ultimamente ci siamo accorti tutti noi che prima è stata dipinta di rosso l'unghia dell'alluce del piede sinistro di Icaro, poi l'unghia del quinto dito con colore rosa. Ci sono stati articoli sui giornali se non sbaglio, ma (credo) nessuna iniziativa, come per esempio insegnare nelle classi, almeno per una sola ora, che certe cose non si fanno assolutamente; è un reato con multa e carcere danneggiare i monumenti. Ma questa volta credo sia stato superato ogni limite: il piede destro della statua di Icaro è stato sfregiato sembra a colpi di martello o piccone. Appena mi sono accorto dello scempio ho subito telefonato ai vigili urbani per segnalare l'atto vandalico. Ma la mia memoria è immediatamente corsa indietro, fino ai recenti giorni in cui gli studenti manifestavano per le classi fredde, senza riscaldamento.

Mi trovavo a passare di lì in macchina, e ho visto degli studenti arrampicati sui piedi di Icaro che manifestavano, e degli adulti, (non so se inesegnanti o chi per loro), che parlavano con gli studenti senza riprenderli per essere saliti sulla statua. Non sto dando la colpa agli studenti, assolutamente no, non voglio neanche pensare a questa ipotesi. Mi sembra che siano state pubblicate foto di quei giorni in cui si vedono studenti arrampicati sui piedi di Icaro; tutti parlavano degli studenti che erano al freddo, ma nessuno, dico nessuno che io sappia si è lamentato per quella specie di assalto alla statua. Non sto colpevolizzando gli studenti, ma se nessuno ha fatto valere in quel momento il rispetto dei monumenti e dei beni comuni, non ci possiamo lamentare se dopo, qualche vandalo sconsiderato e senza scrupoli, abbia danneggiato un monumento".