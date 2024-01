I segni più forti del 2024 in amore e lavoro? Sono sei, ecco le previsioni di Paolo Fox

I tre segni più fortunati in amore del 2024? "Pesci, Capricorno e Cancro. Questi saranno i segni più passionali". Mentre per quanto riguarda il lavoro, ci sono i nati sotto il segno della Vergine, perchè ci saranno "grandi cambiamenti", poi lo Scorpione nella seconda parte dell'anno e Leone, "con buone opportunità durante l'estate". E' la previsione fatta dall'astrologo Paolo Fox in occasione della puntata speciale di "Affari Tuoi" di Amadeus andata in ondata la sera dell'Epifania e dedicata all'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia.

Ariete

Il 2024, afferma Fox, "sarà un anno molto importante per l'Ariete, perchè non ci sono pianeti contro. E' un oroscopo molto interessante. Aprile, maggio e la fine dell'anno riserveranno dei momenti importanti. Non bisogna rinunciare all'amore".

Toro

"Anche per il Toro quello del 2024 è un oroscopo importante, con Giove nel segno - annuncia l'astrologo -. Dopo aver chiuso il 2023 con qualche piccolo dubbio, si inizia a programmare qualcosa di buono. Aprile e maggio saranno mesi importanti, ad esempio per chi vuole sposarsi o convivere"

Gemelli

"Inizio di 2024 al rallentatore, con qualche pianeta in opposizione - esordisce Fox -. C'è da badare all'amore e alle spese. Bisogna attendere Giove, che entrerà nel segno da fine maggio. Giugno, luglio e agosto saranno mesi importanti".

Cancro

"Nella prima parte dell'anno c'è un Giove molto favorevole - è la premessa -. E' tra i segni che non avrà pianeti contro, a parte a febbraio quando ci sarà da discutere qualcosa a livello di lavoro e amore. Ci saranno due anni di grande rilevanza. Ottobre potrebbe essere un mese di grande interesse".

Leone

"Molti nati sotto il segno del Leone hanno avuto delle piccole difficoltà tra febbraio e maggio di carattere economico, lasciando il certo per l'incerto mettendovi alla prova - afferma Fox -. Forse siete ancora in procinto di lavorare su nuovi progetti, che però, prima della seconda parte dell'anno, pare non essere chiari. In amore vi farete desiderare, un grande cielo per chi da giugno vorrà sposarsi o convivere".

Vergine

"C'è Saturno in opposizione, elemento di forza - annuncia Fox -. Tra gennaio e maggio avrete delle grandi occasioni per mettere in ordine tutto ciò che vi interessa, ma anche spazzare via ciò che non vi piace. Potreste rivedere un contratto, strappare un accordo e iniziarne un altro. Aprile e maggio mesi importanti per l'amore. Si può pensare anche ad un figlio o una casa nuova. L'autunno sarà importante, con grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti".

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, spiega Fox, "si devono riprendere da un 2023 che ha messo alla prova e che talvolta ha portato qualche fastidio in famiglia. Bisogna recuperare un po' di serenità, ma anche forza fisica. I primi mesi dell'anno non saranno eccellenti, ma ci sarà un recupero in primavera. Se in famiglia ci sono persone che stanno avendo delle complicazioni gli dovrete stare un po' vicino. Dovete cercare soluzioni lontane dal solito ambiente".

Scorpione

Chi è dello Scorpione, spiega Fox, "deve dimenticare il passato. Giove in opposizione nella prima parte dell'anno potrebbe confondere un po' le acque, soprattutto tra febbraio e marzo. Questo vale anche in amore o se avete delle proprietà. La seconda parte dell'anno Giove non sarà più in opposizione e ci sarà quindi la possibilità di fare un passo in avanti. Settembre e ottobre saranno mesi belli per i sentimenti".

Sagittario

"Questo è un anno in cui bisogna calibrare bene i propri pensieri e obiettivi - afferma l'astrologo -. Tra gennaio, febbraio, marzo e aprile ci saranno delle grandi novità. La primavera sarà positiva per rinnovare accordi, mettere pace in famiglia o trovare l'amore. Nella seconda parte dell'anno ci saranno Giove e Saturno in aspetto nervoso. La stipula di accordi o grandi patti va completata entro maggio. Dopo giugno è meglio non lasciare il certo per l'incerto".

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno, ricorda Fox, "hanno una grande dedizioni verso il lavoro. Lavorare e avere successo è importante, siete ambiziosi. Il 2024 vi darà forza, energia e coraggio. Ci sarà una primavera molto importante, ma già il 2023 può aver regalato qualcosa di più. Ci saranno momenti di flessione, questo perchè volete fare sempre tutto da soli".

Acquario

"L'Acquario troverà l'amore a febbraio - esclama l'astrologo -. Ci sono Venere e Marte in buon aspetto. La parte iniziale dell'anno è la migliore dal punto di vista sentimentale. Tra febbraio, marzo ed aprile occorre evitare qualche spesa di troppo. E' un Acquario alla ricerca di sperimentazioni".

Pesci

"La prima parte dell'anno è molto veloce, con Giove e Saturno in buon aspetto - spiega Fox -. Ci sono buoni progetti da portare avanti. Nuovi accordi importanti e contratti nella prima parte dell'anno, mentre nella seconda parte dell'anno, con Giove particolare, bisognerà decidere su dove vivere, cosa fare per quanto riguarda questioni legate ad immobili, affitti e compravendite".