Selfie sorridente con il leader della Lega Matteo Salvini: l'influencer Denis Dosio torna a far discutere sui social

Denis Dosio torna a far discutere sui social. L'ex inquilino del Grande Fratello Vip 5, poi espulso per una bestemmia, ha pubblicato un selfie scattato al Papeete Beach di Milano Marittima con il leader della Lega, Matteo Salvini. L'influencer forlivese - che conta circa 740mila follower, ha pubblicato gli scatti attraverso delle storie sul proprio profilo ufficiale, aggiungendo anche una didascalia: nella prima foto ha scritto la frase "Quando la storia incontra l’arte contemporanea", mentre nella successiva "Il resto lo troverete nei libri di storia".

Le foto non sono passate inosservate, provocando la reazione degli internauti, anche con forti critiche. A quel punto Dosio ha preso in mano il suo smartphone, per rispondere: "Più andiamo avanti più penso che stiamo arrivando a una società di trogloditi - ha esordito -. Non è che se voi avete un orientamento politico e non vi sta simpatico una persona come in questo caso Salvini io non posso fare una foto da pubblicare nei miei blog perché magari lo incontro in un locale".

Dosio poi ha spiegato ai suoi follower che nel suo blog documenta la sua vita e quindi anche chi incontra: "Se voglio far ci una foto - ha scritto - e non mi espongo mediaticamente né nel partito politico, né nelle idee, ma semplicemente faccio una foto dove rido, non vedo il motivo per cui dobbiate scrivermi in massa: 'Io adesso ti unfollowo', 'mi sei caduto', 'spero che vi venga un colpo a tutti e due'. Ragà, sciallatevi, fa male questo virus".