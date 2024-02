Oltre 113 milioni di visualizzazioni e ospiti speciali come Gerry Scotti e Andrea Delogu: è record sui social per la serie del marchio forlivese

Oltre 113 milioni di visualizzazioni. Quattrocentomila interazioni. Sono i numeri de "I creativi di Unieuro", la campagna lanciata sui social da ottobre dalla società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. La serie, frutto del lavoro integrato di Publicis Groupe, guidato da professionisti di BCube specializzati nello sviluppo di progetti digital e social e con la consulenza media di Zenith, è la più vista di sempre sulla piattaforma TikTok (i dati sono relativi al periodo ottobre-dicembre 2023).

Il format, dodici episodi da un minuto ciascuno esclusivamente in formato verticale Shorts, svela il dietro le quinte del suo team creativo e raccontandone le reali dinamiche e vicissitudini, evolvendo di fatto i tradizionali paradigmi della pubblicità unendo lo storytelling delle serie tv con i linguaggi dell’intrattenimento e dei social media. Le interazioni mettono in luce un grande coinvolgimento verso i personaggi e lo sviluppo della storia, grazie anche all’utilizzo di un linguaggio leggero e divertente, percepito come nativo della piattaforma e vicino al mondo della serialità.

La presenza di ospiti molto amati come Gerry Scotti, Edoardo Franco e Andrea Delogu ha reso la serie ancora più iconica. Ulteriori fattori che ne hanno decretato il successo, le partnership con editori autorevoli in ambito cinema e serie tv e il coinvolgimento delle principali social community per la realizzazione di contenuti inediti integrati nel flusso editoriale. "Siamo orgogliosi di aver creato la serie “più vista di sempre” su TikTok in Italia - afferma Enzo Panetta, Digital Marketing & Innovation Director di Unieuro -. Questo progetto conferma l'approccio innovativo che ha sempre contraddistinto la strategia di comunicazione di Unieuro, premiando ancora una volta la voglia di distinguerci con nuovi format in grado di coinvolgere e sorprendere la community."



“È sempre più importante per i brand avere una comunicazione che parli la lingua delle persone e sia interessante per loro, evitando di percorrere strade già battute o ricorrere necessariamente a cliché pubblicitari - commenta Alessandro Orlandi, Executive Creative Director di Bcube -. Questa è la direzione che da anni abbiamo intrapreso con Unieuro e che con “I creativi di Unieuro” fa un altro passo avanti. Siamo davvero felici che le persone ci stiano seguendo e apprezzando in questo percorso".