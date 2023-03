Una domenica speciale a Desio: la Gymnica '96 vince il campionato di serie B e ritorna in A

La Gymnica '96 vince il campionato di Serie B e ritorna in A. La proclamazione a Campioni d'Italia è avvenuta domenica a Desio al termine della terza e conclusiva tappa del campionato. La prima volta in cui la prestigiosa società forlivese di ginnastica ritmica ha gareggiato in serie A risale esattamente a 10 anni fa, 2013, dove è rimasta stabile per 8 stagioni fino al 2020, anno in cui a causa del blocco delle frontiere per la pandemia, l'atleta straniera in forza alla società non aveva potuto partecipare al campionato in corso.

Dopodiché si è aperto un periodo molto difficile per lo sport italiano fatto di chiusure, limitazioni, stop forzati e ovviamente problemi economici. Questi 3 anni di militanza in serie B sono serviti a recuperare le forze, far crescere le nuove leve e aspettare tempi migliori. Ma al momento di risalire in pedana le atlete della Gymnica'96 si sono fatte trovare pronte. A trainare la squadra è stata Martina Minotti, classe 2007, che con una splendida esecuzione al cerchio ha messo in sicurezza il risultato superando il 29. Buona prova anche per sua sorella gemella Sofia che gareggia con le clavette, il suo attrezzo preferito. Carica di emozione l'esecuzione della veterana Arianna Benini, classe 2006, che si è esibita con l'attrezzo palla.

A completare la rosa delle titolari, il prestito in forze dalla società Fabriano, Anna Piergentili 2009 al nastro, che con il suo 29.80 ha chiuso brillantemente la prova. A tifare a bordo campo le compagne Aurora Benedetti e Debora Hushi, che hanno sostenuto e incoraggiato le amiche fino all'ultimo. Momenti di grande soddisfazione per l'allenatrice Chiara Domeniconi, il presidente Matteo Bartolini e tutto lo staff. Adesso inizieranno i festeggiamenti per questa meravigliosa promozione che avranno il culmine nel Gran Galà al Palafiera di Forlì l'1 giugno.