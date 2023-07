Al Tiro a Segno di Forlì il Memorial Maurizio Grilli

Il Tiro a Segno Nazionale di Forlì ha ospitato lo scorso fine settimana il "Memorial Maurizio Grilli" intitolato al presidente della Sezione di Forlì scomparso lo scorso ottobre e organizzato dal Tiro a Segno Nazionale e dalla Compagnia del Passatore dove il compianto presidente era socio e tiratore agonista. Diverse sono state le partecipazioni di tiratori provenienti da varie regioni d’Italia e le due giornate di gare sono state piene di sportività e convivialità da parte di tutti i partecipanti. La Compagnia del Passatore ha partecipato con la propria squadra di tiratori agonisti conquistando numerosi podi di specialità e dimostrando in ogni occasione la sportività e l’accoglienza che contraddistingue la Romagna.

Domenica pomeriggio, alla fine della manifestazione, sono state sorteggiate fra tutti i partecipanti un fucile Winchester Uberti a leva in calibro 45 LC e un Revolver Uberti a retrocarica in calibro 45LC, gentilmente donati dagli eredi del presidente Grilli, la figlia Emanuela e il genero Marco. Il presidente del Tiro a Segno e della Compagnia del Passatore ringraziano "vivamente tutti i tiratori che hanno partecipato, tutti i Commissari e Soci che hanno prestato servizio, Emanuela, Marco e l’Armeria Alpha Air Soft di Forlì per il contributo dato all’ottima riuscita della manifestazione".