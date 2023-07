Al Villa Carpena va di scena il Tennis Europe Under 12

Presentato ufficialmente il Tennis Europe Under 12 che torna protagonista sui campi del Tennis Villa Carpena per il 4° memorial “Gaio Camporesi”. Il Club forlivese ospita da sabato la grande rassegna internazionale che vede protagonisti i giovanissimi talenti del panorama nazionale e mondiale. Primi match dedicati alle qualificazioni, sabato e domenica, poi da lunedì scatteranno i gironi che qualificheranno ai tabelloni finali. Il torneo è diventato ormai una classica del Tennis Europe e si svolge nel ricordo di un pioniere dello sport forlivese, a 360 gradi, come Gaio Camporesi.

Il direttore del torneo, Giovanni Pacchioni, ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti, ricordando gli aspetti tecnici, a cominciare dalla composizione dei gironi, oltre che orari e programmazione del torneo. Infine le ultime parole sono state dette dai due figli del grande dirigente sportivo che è stato Gaio Camporesi, Redo e Gaddo. Redo ha sottolineato: “Per mio padre la promozione dello sport a livello giovanile aveva un ruolo assolutamente importante, proprio i giovani erano la sua passione ed in questo settore è stato un pioniere”. Poi Gaddo: “Siamo alla quarta edizione e se possibile faremo altri passi avanti, intanto con grande piacere assistiamo alla presenza di giocatori provenienti da tutto il mondo, per mio padre sarebbe stata una grande soddisfazione”.

Sabato sono partite le qualificazioni, subito in bella evidenza, nel singolare femminile, la sammarinese Serena Pellandra, grande promessa del tennis del Titano, che poi è uscita nel turno finale. Ora la fase a gironi che vede in lizza nell’entry-list maschile treromagnoli, Diego Tarlazzi (Tc Faenza), Alessandro Bacchini (TcRiccione) ed il beniamino di casa Riccardo Briganti, mentre nel femminile scenderà in campo Emma Lanzoni (Tc Faenza). Da lunedì vanno in scena i gironi, il programma scatta alle 8.30 con i primi match.

Qualificazioni 1° turno: Diego Gallizzioli-Jacopo Aragona 6-4, 6-3, Mattia Spizzica (wild-card)-Enzo Gangi Garcia (Fra) 6-4, 6-1, Bryan Belussi (Sui)-Pietro Dolcetta Capuzzo 6-0, 6-3, Giuliano Conigliaro-Giacomo Palladinetti 7-5, 6-4, Riccardo Viscovo-Mathys Courreau (Fra) 6-4, 6-2, Filippo Scaburri (wild-card)-Edoardo Poloni 6-1, 6-3, Christian Agrati-Fabrizio Cresi 6-1, 6-1, Giorgio Lorenzetti-Pietro Tombari (wild-card) 7-5, 6-0, Lorenzo Gambaccini-Lorenzo Cordella 6-1, 6-0, Edoardo Fassio-Guglielmo De Simone 6-1, 6-1, Giacomo Mitelli-Edoardo Evangelista 6-0, 6-3, Paolo Toscano-Isak Noergaard Staun (Nor) 6-1, 6-0, Mattia Viaggi-Charlie Debaisieux (Swe) 6-0, 6-0, Gabriele Francesco Leanza-Matteo Grotti 6-0, 6-3, Andrey Lee-Daigo Maugliani 6-3, 6-7 (1), 11-9, Enrico Pepe-Tommaso Nurra(wild-card) 6-3, 6-1.

Turno di qualificazione: Spizzica-Gallizzioli 6-0, 3-0 e ritiro, Belussi-Conigliaro 3-6, 6-2, 12-10, Scaburri-Viscovo 6-3, 6-1, Lorenzetti-Agrati 6-3, 6-2, Gambaccini-Fassio 6-1, 6-0, Mitelli-Toscano 6-2, 3-6, 10-6, Viaggi-Leanza 6-2, 7-5, Pepe-Lee 3-6, 7-6 (5), 11-9.

Femminile, 1° turno qualificazioni: Serena Pellandra-Antonia Stephany Bondoc (wild-card) 6-2, 6-1, Ryana Iancau (Rou, wild-card)-Chiara Pianaccioli 6-0, 6-0, Irmak Ergun (Tur)-Lara De Pellegrin 6-1, 6-2, Victoria Galeone-Viktoriia Antoniuk (Ukr) 0-6, 7-6 (1), 10-7, Olga Stoianova (Rus)-Francesca Mora 6-2, 7-5, Tamina Saken (Kaz)-Rachele Franchini 6-0, 6-0, Ludovica Saija-Gioia Bonomi 6-2, 6-0, Isabella Moreno-Gaia Migliorini 6-0, 6-2, Arina Atabaeva (Rus)-Ludovica Baroni 6-4, 6-0, Amelia Campadelli Zamboni-Zhozefina Emiliia Khylko (Ukr) 4-6, 6-3, 11-9, Saida Ismail-Sofia Traverso 6-0, 6-0. Turno di qualificazione: Sofia Visconte-Pellandra 4-6, 6-3, 10-7, Carola Pacini-Iancau 6-4, 6-2, Carlotta Primerano-Ergun 6-3, 6-4, Galeone-Elettra Fabbri 6-1, 6-1, Stoianova-Guia Filippucci 6-3, 6-2, Saken-Saija 6-0, 6-1, Atabaeva-Moreno 4-6, 3-2 e ritiro, Ismail-Campadelli Zamboni 6-0, 6-0.