Altro trionfo per la ct Simona Bonadonna: la nazionale di Beach Tennis è campione del mondo

La forlivese Simona Bonadonna, commissario tecnico della nazionale italiana di Beach Tennis, di nuovo sul tetto del mondo, portando l’Italia a conquistare la Coppa del Mondo, titolo da condividere col Brasile. La ITF Beach Tennis World Cup 2023 si è infatti conclusa in maniera un po' anomala sulle spiaggie di Maresias, a São Sebastião, in Brasile. La sfida per il titolo era stata interrotta sull'1-1 dalla pioggia battente. Dopo la sconfitta nel doppio femminile di Giulia Gasparri e Nicole Nobile, che avevano ceduto 6-1 6-4 a Vitoria Marchezini e Rafaella Miller, era infatti arrivato il successo nel doppio maschile di Michele Cappelletti e Mattia Spoto, che già sotto l'acqua avevano battuto 61 63 Andre Baran ed Allan Oliveira. Le avverse condizioni meteo hanno poi convinto gli organizzatori a cancellare il decisivo doppio misto che vedeva con Sofia Cimatti e Doriano Beccaccioli opposti a Rafaella Miller e Andre Baran. Da qui la decisione di assegnare ad entrambe il titolo.

Per l'Italia si tratta del sesto trofeo in questa competizione. La Nazionale maggiore era approdata imbattuta all'ultimo atto: in cinque sfide - tre nella fase a gironi e due nel tabellone ad eliminazione diretta - non aveva perso perso nemmeno un incontro. La finale era il replay di quella del 2022 quando gli azzurri - sempre guidati dal capitano Simona Bonadonna - prevalsero al doppio misto grazie a Sofia Cimatti e Michele Cappelletti.

Abbiamo lottato giorno dopo giorno per raggiungere questa finale, abbiamo lottato dentro e fuori dal campo - racconta su Facebook Bonadonna -. L’abbiamo studiata, abbiamo unito il team e volevamo godercela e vincerla fino alla fine. Nessuno sa come sarebbe andata a finire, ma ho la certezza che i miei ragazzi e ragazze erano pronti a scendere in campo e mettercela tutta. Non sono stati gli avversari a fermarci ma le condizioni del tempo che non hanno permesso la conclusione dell’incontro fermato su un match pari. La decisione finale degli organizzatori è stata di concludere in parità, perciò siamo Campioni del mondo insieme alla squadra brasiliana ai quali faccio i miei più sinceri complimenti”.