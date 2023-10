Biliardo specialità goriziana, saranno ben cinque i forlivesi che lotteranno per il titolo di Campione Italiano Master

Domenica al circolo Nuova Europa di Faenza, si è svolta la poule di recupero per accedere alla categoria Master di biliardo specialità goriziana. Fra i tre vincitori che l’anno prossimo militeranno nella massima categoria, c’è una vecchia conoscenza del mondo biliardistico, il forlivese Andrea Polloni già plurivincitore di campionati italiani, fra cui il titolo assoluto prima categoria del 2018, e proprio il titolo Master del 2016, titolo a cui l’anno prossimo ritenterà la scalata. Andrea si aggiunge agli altri concittadini facenti parte della massima categoria Angelo Corbetta, Massimo Ferrini, Stefano Nanni, ed al campione in carica Iuri Minoccheri. Saranno così ben cinque gli alfieri Forlivesi che lotteranno sul panno verde per riconquistare il titolo di Campione Italiano Master edizione 2024.