Calcio a 5, Forlì di misura sul Bagnolo: terza piazza consolidata con un occhio alla vetta

E' il Forlì di mister Vespignani ad aggiudicarsi la battaglia del Pala Marabini; forlivesi che con un primo tempo sopra le righe ipotecano la vittoria portandosi al riposo sul triplice vantaggio prima della reazione degli ospiti che nella ripresa accorciano sino al 2-3 ma non riescono nell'impresa di completare la rimonta sbattendo contro un Cassano come sempre decisivo.

Il Forlì consolida così la terza piazza: sono infatti 9 i punti di vantaggio proprio sul Bagnolo quarto, e guarda interessato al vertice dove la Real Casalgrandese si impone sull'ex capolista Balca superandola al primo posto. Classifica che vede ora il Casalgrande primo con rispettivamente tre e quattro lunghezze di vantaggio sulla coppia Balca e Forlì che hanno rispetto ai reggiani una gara da recuperare a testa.

Per la truppa di mister Vespignani il miglior viatico per affrontare con serenità le final four di Coppa Italia che si giocheranno nel prossimo week end al Pala Keope di Casalgrande. Forlì che sabato in semifinale se la vedrà con i padroni di casa della Real alle ore 18, a seguire l'altra semifinale fra Balca e Bagnolo.

La partita

Il Forlì parte col piede sull'acceleratore e Vittozzi dopo 10 secondi sfiora l'incrocio. Tempo di rimettere palla in campo che Forlì riconquista il possesso con Benhya che allarga sulla destra per Vittozzi che in corsa con una puntata di prima infila sul primo palo Ralh per il vantaggio forlivese. Ospiti che potrebbero subito pareggiare con Marra lanciato a tu per tu contro Cassano che calcia a lato. Forlì è comunque padrone del campo e al quarto trova il meritato raddoppio con una conclusione dalla distanza del nipponico Horikawa che complice una deviazione beffa l'estremo difensore ospite. Forlì sfiora la terza rete prima al quinto con Salvatore che si gira al limite e calcia a botta sicura chiamando Ralh al paratone in corner e poi al 19' dopo un bello scambio fra Benhya e Betancort che liberano Simone a centro area che non inquadra lo specchio per questione di centimetri, Predominio forlivese che si concretizza nel meritato 3-0 al minuto 22 con una bomba su punizione di Benhya. Bagnolo che prova già a cinque primi dalla fine della prima frazione al gioco col quinto di movimento senza però mai impensierire la difesa locale che difende il triplice vantaggio con ordine fino all'intervallo.

Forlì che in avvio di ripresa combina la frittata sbagliando un uscita dal pressing con Cassano largo fuori dai pali, Marra intercetta al limite un passaggio sbagliato e con solo Benhya a protezione dello specchio non ha difficoltà ad insaccare l'1-3. Forlì accusa il colpo e due minuti dopo Benhya tocca involontariamente un Massaro scatenato sulla sinistra rimediando il secondo giallo. Con l'uomo in più il Bagnolo arriva alla conclusione pulita in due occasioni con Di Carlo e Massaro ma in entrambe le occasioni Cassano è insuperabile e si torna così in parità numerica sul doppio vantaggio forlivese. Gli ospiti sono comune galvanizzati ed al 10' su un azione di corner del Forlì Maretti recupera palla e lancia Massaro che con una prateria a disposizione salta anche Cassano ed insacca il 2-3 che riapre definitivamente la contesa. Al 17' ancora Massaro scatenato va via sulla sinistra e a tu per tu con Cassano prova a piazzarla sul secondo palo ma il portierone forlivese in spaccata riesce a sventare miracolosamente. Al 25' Horikawa scheggia la traversa su punizione lasciando ancora speranze di rimonta agli ospiti che nei tre minuti di recupero ci provano ancora col quinto di movimento senza però trovare il giusto pertugio anzi è Simone per l'Oleodinamica a calciare verso la porta sguarnita mancando per questione di centimetri il bersaglio grosso e si arriva così al triplice fischio finale della signora Macca nel boato generale del Pala Marabini in estasi per una vittoria tanto pesante quanto sofferta.