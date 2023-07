Calcio a 5, Panara rinnova: il laterale va in cerca di riscatto dopo la stagione sfortunata

Era uno dei colpi ad effetto del mercato 2022 ma purtroppo una serie di infortuni non hanno permesso a Lorenzo Panara di dimostrare il suo valore con la maglia forlivese. Non poteva certo terminare così la sua esperienza in maglia bianco rossa e così Panara, più motivato che mai, ha deciso di rinnovare col sodalizio di patron Bellini: "Per Lorenzo è stata una stagione maledettamente sfortuna e travagliata - racconta il diesse Ghirelli - è una ragazzo con dei grandi valori umani e sportivi ma purtroppo i continui problemi fisici lo hanno tenuto fuori praticamente tutto l’anno. Al colloquio estivo ho trovato un ragazzo incredibilmente carico e motivato per spazzare via questa stagione appena conclusa. Sono rimasto colpito e compiaciuto dal suo entusiasmo e dalla sua voglia di continuare a vestire biancorosso a testimonianza che la scorsa estate ci avevo giusto. Speriamo che la sfortuna gli dia tregua e che possa finalmente dimostrare anche ai nostri tifosi il suo talento su cui noi facciamo affidamento".

Laterale ambidestro dalle spiccate doti offensive, classe 1989, nato a Teramo, Lorenzo dopo aver esordito nel futsal nella sua regione, assaggiando da giovanissimo anche la serie A2, si trasferisce per motivi personali in Romagna dove prosegue la sua carriera con la maglia del Forlimpopoli calcio a 5 che diviene a tutti gli effetti la sua seconda famiglia. Lorenzo anche in Romagna dimostra tutto il suo potenziale, trascinando a suon di gol la compagine artusiana alla vittoria del campionato di serie C2 riconfermandosi sempre in doppia cifra anche nelle successive stagioni nel massimo campionato regionale. Nell’ultima stagione in maglia Orange sono ben 14 i centri in poco più di una mezza stagione giocata che lo consacrano come uno dei terminali offensivi più pericolosi della categoria attirando appunto le attenzioni del diesse Ghirelli che nell’estate 2022 lo porta a Forlì.