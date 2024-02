Calcio a 5, per l'Oleodinamica Forlivese non è il momento di abbassare la guardia: "Guai a sentirci già salvi"

La vittoria di sabato scorso sul campo della Rossoblu Imolese, arrivata nel momento più delicato di stagione dopo tre ko consecutivi, ha permesso all'Oleodinamica Forlivese di mettere una serie ipoteca sul discorso salvezza. “Sabato sapevamo di affrontare una trasferta con una squadra affamata di punti per la posizione di classifica difficile, che avrebbe fatto di tutto per metterci in difficoltà – racconta Valerio Di Maio - ci siamo guardati negli occhi nello spogliatoio sapendo che queste partite non bisogna giocarle ma vincerle. Abbiamo approcciato bene la gara con concentrazione e organizzazione, infatti abbiamo centrato subito il doppio vantaggio che ci ha permesso di gestire al meglio la partita. Nel secondo tempo, complice anche l'espulsione di Simoncini, abbiamo dovuto soffrire spendendo molto sia a livello fisico sia mentale. Nonostante questo siamo riusciti a non prendere goal in inferiorità riuscendo a chiudere la partita nell'ultimo minuto di gioco sul loro quinto di movimento”.



La vittoria nello scontro diretto ha permesso all'Oleodinamica di mettere 11 punti di divario tre sé e la zona play out con cinque giornate ancora da giocare: “Guai a sentirci già salvi – tiene alata la guardia il pivot forlivese - dobbiamo acquisire al più presto la matematica certezza di non passare neanche dai play out per arrivare verso fine campionato con una posizione rassicurante e continuare ad affrontare partita dopo partita per fare belle prestazione sia individuali che di squadra”.



“Sinceramente non mi aspettavo di incappare in una stagione così travagliata dopo i due anni di successi che ci siamo guadagnati sul campo col duro lavoro - continua Di Maio - purtroppo capitano le stagioni storte che per mille dinamiche si complicano, però abbiamo dimostrato che anche davanti alle difficoltà siamo riusciti sempre ad uscirne come collettivo. Per come si era messa la classifica siamo contenti della posizione che ricopriamo”.



E con una classifica più rassicurante si potrà affrontare al meglio la gara di questo sabato quando al Pala Marabini arriverà la capolista: “Il Villafontana non ha certo bisogno di presentazioni, i numeri parlano da soli – conclude il pivot - affronteremo il miglior attacco del campionato, per tenere testa a una corazzata siamo consapevoli di dover fare una partita esemplare, limitando il più possibile le loro individualità ma allo stesso tempo non aver paura di giocare. Giochiamo in casa speriamo in una bella cornice di pubblico che è sempre un valore aggiunto importante”.