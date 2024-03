Calcio giovanile, il Vecchiazzano al prestigioso torneo internazionale "Istra Cup"

L'Asd Vecchiazzano parteciperà al prestigioso torneo internazionale "Istra Cup", in programma a Poreč dal 29 al 31 marzo. Per la società di via Pigafetta, questa competizione rappresenta un'opportunità unica per i "Giovanissimi secondo anno" di confrontarsi con squadre provenienti da diverse parti d'Europa, offrendo loro un'esperienza internazionale indimenticabile. La squadra, allenata da Mauro Ferro e Remo Traversari, attualmente guida il girone A del campionato provinciale Under 15, e questo torneo internazionale rappresenta un'occasione di crescita sia sul piano sportivo che personale, dove i ragazzi potranno apprendere l'importanza del lavoro di squadra e della determinazione.

Il presidente della società, Enzo Treossi, il vicepresidente Mirco Zauli e il direttore sportivo Andrea Mengozzi, coadiuvati da alcuni genitori dei ragazzi, lavorano da mesi per organizzare al meglio la partecipazione della squadra a questo importante torneo, dimostrando un impegno costante e una forte determinazione. Il torneo Istra Cup si svolgerà nella suggestiva cornice di Poreč-Parenzo, uno dei principali centri turistici della regione istriana, pronto ad accogliere ben 80 squadre provenienti da tutta Europa. I vari centri sportivi, situati a breve distanza dal centro cittadino, offrono un'infrastruttura di prim'ordine per una competizione di alto livello.

"Un sentito ringraziamento va alle aziende e ai privati che hanno generosamente sostenuto le famiglie e la società nel finanziare questa indimenticabile esperienza, permettendo di rendere accessibile a tutti la partecipazione al torneo e di trasformare l'esperienza in una opportunità di crescita non solo sportiva, ma anche sociale - affermano dalla dirigenza -. Grazie al loro contributo, i ragazzi dell'Asd Vecchiazzano avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica, arricchente e formativa che resterà impressa nelle loro menti e nei loro cuori per sempre. In bocca al lupo al Calcio Vecchiazzano per la loro partecipazione all'Istra Cup. Che sia un torneo ricco di emozioni, crescita e successi per i giovani talenti della nostra città".