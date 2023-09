Calcio, la nuova Atletic Frampula si presenta alla città

Venerdì nella sala del Consiglio Comunale di Forlimpopoli, davanti a tanti sostenitori, si è svolta la presentazione della neo inscritta al Campionato Dilettantistico di terza Categoria la società di calcio Asd Atletic Frampula. All'evento erano presenti il Sindaco del Comune di Forlimpopoli Garavini Milena, l'Assessore allo Sport Bonetti Adriano, il Direttivo dell'Asd composto da Presidente Allocchi Denis, Vice Presidente Nasolini Riccardo, Direttore Sportivo Spazzoli Bruno, i Dirigenti Govino Marco e Nasolini Massimiliano, Segretario Giorgioni Pierluigi, Coordinatore Area Tecnica Allocchi Mirco con tutti i componenti della squadra. In rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Provinciale di Forli-Cesena c'era Pellegrino Francesco, il quale, come gesto di benvenuto, ha donato il gagliardetto della Lnd Delegazione Provinciale Forli-Cesena e un pallo da gara come inizio del loro percorso nel campionato che andranno ad affrontare.