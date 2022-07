Il Circolo Scacchistico Forlivese porta a casa il tricolore con l'Under 10 Lorenzo Tellarini

Terrasini, in provincia di Palermo, ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti Under 18 di Scacchi, con il Circolo Scacchistico Forlivese che ha partecipato con 13 giovani atleti: Fulvia Fiorentini, Francesca Fiorentini, Lorenzo Tellarini, Elia Bergamaschi, Francesco Valgimigli, Gioele Bacci, Alessandro Folicaldi, Mattia Circolari, Tommaso Crescentini, Campanelli Michele, Simone Lega, Eugenio Tomba e Agata Agnoletti.

Lorenzo Tellarini, studente forlivese della Scuola Primaria La Nave, si è classificato Campione Italiano Giovanile Under 10 assoluto acquisendo il diritto di partecipare ai prossimi Campionati del Mondo che si svolgeranno in Georgia e i prossimi Campionati Europei che si svolgeranno in Turchia. La prestazione generale del Circolo Forlivese è stata di incredibile rilievo in quanto nella classifica per società si è classificato al decimo posto su 158 società partecipanti da tutta Italia.

Questi risultati sono stati possibili grazie alle incredibili performance del giovane Lorenzo Tellarini e di tutti i suoi compagni di squadra bianco rossi, alla crescente presenza nel territorio del Circolo Scacchistico e all’impegno dei dirigenti della società, in particolare il presidente Fabrizio Bartoletti, il vice presidente Roberto Petrini, il direttore della Scuola di Scacchi Roberto Bartolozzi e il consigliere Simone Valmori.

Prossimo appuntamento del Circolo Scacchistico Forlivese il Terzo Torneo Internazionale dedicato alla memoria di Alessandro Zanzani, che si svolgerà da venerdì a domenica al Palazzo del Merenda su concessione del Comune di Forlì. Parteciperanno numerosi Grandi Maestri Internazionali.