Il fisioterapista Marino Laghi celebra 84 anni, alla festa c'è anche Max Biaggi: "Come un babbo. Ti voglio bene"

Non poteva mancare Max Biaggi alla festa di compleanno del suo storico fisioterapista, Marino Laghi, che ha celebrato l'84esimo compleanno. Il quattro volte campione del mondo della 250cc e due volte iridato in Superbike ha festeggiato Laghi nel corso di una cena che si è svolta alla Trattoria Storica Da Mario, in via Delle Caminate. Il "Corsaro" ha dedicato su Instagram un pensiero al suo amico: "Vent'anni condivisi insieme. Anni di Motomondiale indimenticabili e tu mi sei sempre stato accanto come un’ombra, non come un semplice fisioterapista, ma come il mio braccio destro, come un amico, come un babbo. Ti voglio bene Marino Mio".

Quello tra Laghi e Biaggi è una rapporto speciale, nato nel 1992 quando il fisioterapista forlivese faceva parte dello staff della Clinica Mobile, con il dottor Claudio Costa. E c'era anche Laghi nell'ultimo gran premio della stagione, in Sud Africa, quando Max vinse la sua prima gara nel Mondiale. Poi si sono incontrati in altre occasioni e dal 1994 è stato la spalla destra del Corsaro.

Biaggi aveva già raccontato nel 2022 il suo rapporto speciale con Laghi: "Durante i miei interventi chirurgici era in sala operatoria a vegliare su di me, sugli aerei in giro per il mondo era al mio fianco, la domenica di gara, quando la tensione faceva diventare il mio addome più rigido del ferro, era lì a massaggiarmi e a donarmi serenità. Insieme non abbiamo mai accettato un compromesso, o era bianco o era nero. Le nostre molte affinità ci hanno permesso di vivere insieme un percorso di vita straordinario. Marino per me è stato come un secondo papà e averlo avuto vicino mi ha arricchito profondamente".