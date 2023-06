La Coppa Romagna Slalom fa tappa a Forlimpopoli. E correrà per sostenere l'alluvionato Galliano Park

La Coppa Romagna Slalom, organizzata da Brm e Racing Team Le Fonti, riprende il proprio cammino, dopo il rinvio a data da destinarsi dello Slalom di Tredozio, causa frane e alluvione. La seguitissima serie farà tappa domenica a Forlimpopoli per la prima volta, con un percorso che si snoda all'interno dell'Area Artigianale Melatello, con base in Via dell'Unità d'Italia. Il programma prevede le verifiche tecnico-sportive dalle 17 alle 19 di sabato 17 all'Hotel Giannina, che proseguiranno domenica mattina dalle 7.30 alle 8.30 sul campo di gara. Alle 10 ricognizione del percorso, seguita dalle tre manche di gara fino alle 17.30, con pausa pranzo alle 13.

La classifica assoluta e quelle di categoria saranno determinate scegliendo il miglior tempo fatto registrare in una delle tre manche, il servizio di cronometraggio verrà curato dalla Federazione Italiana Cronometristi, sezioni di Forlì/Cesena e Imola. Sono 85 gli iscritti alla gara hai quali si aggiungono 20 auto della parata, in gara Davide Belli di Latina, vincitore su Formula Gloria del primo appuntamento stagionale di Montefiorino tanti poi i romagnoli capitanati dall'ossidabile Arturo Alessandrini con la sua Osella PA9 Honda. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza a favore della Pista Galliano Park, devastata dall'alluvione. Saranno in vendita, sempre a scopo di beneficienza, adesivi e cappellini con il logo "Tin Bota Romagna", gentilmente concesso dall'autore Valentino Menghi, un romagnolo residente a Barcellona. L'ingresso alla manifestazione è libero.