Coppi e Bartali, la volata del Servadei è di Jenno Berckmoes. La vittoria finale è di Koen Bouwman

Arrivo in volata per l'ultima tappa della 25esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali al velodromo Servadei di Forlì. Ad imporsi è stato l'alfiere della Lotto Dstny Jenno Berckmoes, che ha preceduto Lukas Nerurkar della Ef Education - Easypost e Davide De Pretto del Team Jayco Aula. A completare le prime cinque posizioni Giovanni Carboni (Jcl Team Ukyo) e Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team), mentre Diego Ulissi (Uae Team Emirates) non è andato oltre la decima piazza. La vittoria finale è andata a Koen Bouwman (Team Visma Lease a Bike), con un margine di nove secondi su Archie Ryan (Ef Education Easypost) e dieci su Ulissi.

La gara

Tanto vento lungo il percorso. Nelle fasi iniziali della tappa attaccano in sette: si tratta di Nariyuki Masuda (JCL Team Ukyo), Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team), Germán Gómez (Team Polti Kometa), Alessandro Monaco (Team Corratec - Vini Fantini), Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani Csf - Faizanè), Sebastien Reichenbach (Tudor Pro Cycling Team) e Francesco Carollo (Mg.K Vis - Colors for Peace). Al Gran Premio della Montagna di Polenta passa in testa Tarozzi, seguito da Gomez e Monaco, mentre il gruppo resta sornione a 2'10". Dopo una fase interlocutoria, Carollo decide di rompere gli indugi, prendendosi un vantaggio di 16" sugli immediati inseguitori. Il blitz del portacolori della Mg.k Vis dura tuttavia pochi chilometri, con i fuggitivi con 1'45" da gestire a 63 chilometri dal traguardo.

Al Gran Premio della Montagna di Polenta, al chilometro 105, si distingue Fancellu su Masuda e Reiichenbach. E da qui che parte l'azione dell'alfiere della Q36.5 Pro Cycling Team, che guadagna un vantaggio massimo di 42" sugli ex compagni di fuga, col gruppo distante 1'20". Al traguardo volante di Bertinoro, dedicato ad Arnaldo Pambianco, Fancellu si presenta con un margine di 22 secondi sui sei inseguitori, mentre a tirare il gruppo le maglie della Lotto Dstny. La fuga del pettorale numero 74 termina all'imbocco di Fratta Terme sotto la spinta di Sjoerd Bax della Uae Team Emirates.

Lungo la rampa di Polenta si alza sui pedali Carl Fredrik Hagen (Q36.5 Pro Cycling Team), arrivando al Gran Premio della Montagna di Polenta con 23" sugli inseguitori e 48" sul gruppo a 27,5 chilometri dall'arrivo. La fatica sulle gambe del numero 75 si fanno sentire, che viene ripreso dal gruppo lungo l'ultima salita di Gualdo. Ultima fase di gara interlocutoria, condizionata anche dal forte vento lungo la via Emilia. Si decide tutto in volata. Jenno Berckmoes della Lotto Dstny approccia meglio l'ultima curva a sinistra, vincendo con uno scatto decisivo su Lukas Nerurkar della Ef Education - Easypost e Davide De Pretto del Team Jayco Aula.