Da Buffalo a Forlì: softball Internazionale al Buscherini

Al Buscherini torna di scena il softball Internazionale, dopo la Nazionale Neozelandese il Forlì Softball affronta un altro incontro internazionale, sul diamante forlivese farà tappa una formazione americana di livello Universitario, facente parte dell’organizzazione Softball Central Accademy centro di addestramento e specializzazione sportiva situato a Buffalo stato di New York. L’incontro si svolgerà giovedì sera con inizio alle 20 sul campo da softball del Polisportivo Comunale “Otello Buscherini e verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma Youtube del Softball Forlì.

Già in varie occasioni questa organizzazione si è appoggiata al Forlì Softball per programmare la loro visita di turismo e sport in Italia. L’ultima risale al 2017 (Foto): ne era stata programmata una anche nel 2020, ma il Covid fece cancellare il viaggio. Il gruppo americano si fermerà in città per alcuni giorni e oltre all’incontro con il Softball Forlì venerdì si sposterà a Bologna per una gara contro la formazione delle Blue Girls Pianoro mentre lunedi in concomitanza con una visita di un paio di giorni a Roma giocherà a Nettuno contro una formazione di Serie A2