Da Castrocaro Terme sei giovani azzurri ai Campionati Europei di Kudo a Malta

Sei giovani atleti under 16 provenienti dalla Scuola di Arti Marziali "Kudo Club - Dojo" di Castrocaro Terme, guidati dal Maestro Albert Deda e dal Senpai Erik Ravaioli si uniranno ad altri nove atleti provenienti da Roma, per formare la delegazione della giovane nazionale italiana che parteciperà alla seconda edizione dei Campionati Europei Under 16 di Kudo, ospitati a Malta dal 2 al 4 febbraio.

Il Kudo, evoluzione del Karate, è una disciplina marziale a trecentosessanta gradi, che prevede fasi di scambio in piedi come anche “proiezioni” tipiche del judo e della lotta a terra, e richiede una intensissima preparazione sin da quando si muovono i primi passi.

A Malta la delegazione italiana dovrà affrontare atleti provenienti da 13 nazioni continentali, tra cui anche atleti giapponesi, massimi esperti della disciplina. Ai Campionati parteciperanno 184 concorrenti in tutto, dagli Under 9 fino agli Under 16 per il titolo in ogni categoria.

I ragazzi del Maestro Albert Deda (Andrea Deda, Arianna Vlad, Olmo Ravaioli, Pietro Cattalini, Leo Ravaioli e Stella Piccinini) si preparano da tempo alla rassegna, e partono con la consapevolezza dell'importante palcoscenico e con la responsabilità che il kimono “tricolore” sulle loro spalle rappresenta. La Scuola "Kudo Club" nasce oltre vent’anni fa, dall’esperienza del Maestro Albert Deda, istruttore e cintura nera in varie discipline del Karate, e rappresenta un punto di riferimento nella comunità di Castrocaro e non solo, per giovani e adulti che praticano questa intensa, ma bellissima arte marziale.