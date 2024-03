La Libertas Atletica in festa: premio speciale Fair Play 2023 all'"angelo del fango" Gian Michele Ruggeri

Oltre 150 fra genitori, atleti, tecnici e dirigenti, si sono dati appuntamento all’Hotel 3 Corti di Forlì per la festa annuale della Libertas Atletica Forlì. Un’equipe di volontari, coordinati dal consigliere Patrizia Ortali, ha organizzato ogni dettaglio del pranzo e della conseguente cerimonia di premiazione dei migliori talenti che nel 2023, si sono messi in evidenza consentendo alla società di raggiungere livelli all’avanguardia in ogni settore agonistico, dalle categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi, Cadetti), alla categoria Assoluta (Allievi, Juniores, Promesse), ai Master over 34.

Un’annata veramente magica con numeri da capogiro: 32 minimi outdoor e 8 indoor di partecipazione ai Campionati Italiani di categoria con un argento e un bronzo, 12 titoli di Campione Italiano Libertas, decine di titoli di Campione Provinciale del settore giovanile e altrettanti in quello assoluto outdoor e indoor, 4° squadra classificata nel CdS Assoluto e sesto nella finale B Nazionale. Alla cerimonia iniziale hanno preso parte e salutato i presenti, due autorità dell’atletica leggera: il presidente della Fidal Nazionale Stefano Mei e il presidente della Fidal Regionale Alberto Morini. Fra gli invitati anche la parlamentare Rosaria Tassinari, già sindaca del Comune di Rocca San Casciano dal 2009 al 2019, assessora alle Politiche sociali del Comune di Forlì dal 2019. Per quanto riguarda l’area tecnica era presente Marinella Vaccari Zanetti, illustre personaggio dell’atletica emiliana, che dal 1998 a tutt’oggi, si è letteralmente impadronita di una delle specialità tecnicamente più difficili: il lancio del martello femminile. Salita agli onori della cronaca nazionale e internazionale come allenatrice di Ester Balassini e attualmente di Sara Fantini, le sue atlete hanno portato il record italiano dai 60,91 ai 75,77 metri.



Sono stati chiamati alla premiazione tutti gli atleti che hanno preso parte alle rappresentative provinciali e regionali del settore giovanile, i Campioni Regionali, i Campioni Italiani Libertas, i componenti della squadra che ha preso parte alla Finale B Nazionale del CdS Assoluto e tutti i partecipanti ai Campionati Italiani di ogni categoria. Sono stati premiati Alexander Bartolini, Andrea Bartolini, Annagiulia Marsicovetere, Beatrice Ruggeri, Chiara Giorgetti, Dario Collura, Elisa Cortesi, Emanuele Petrella, Emma Gorzanelli, Fabrizio Caporusso, Federico Pasini, Francesco Amici, Francesco Bertozzi, Francesco Blasi, Francesco Pretolesi, Gabriele Perugini, Giada Donati, Giorgia Campagna, Giovanni Benedetti, Giulia Bonavita, Isreal Sepa Benis, Jean Paul Sambou, Le Saint Sepa Benis, Luca Franco, Luca Marsicovetere, Luca Monterastelli, Mattias Berardi, Patrick Donati, Riccardo Sintoni, Sofia Zanotti, Stefano Tisselli, Viola Riciglianese. Il premio speciale Fair Play 2023 è andato a Gian Michele Ruggeri per la grande disponibilità dimostrata nell’alluvione che ha colpito Forlì. Fra gli Angeli del Fango è stato uno dei primi ad armarsi di pala e stivali per soccorrere le famiglie della Libertas Atletica Forlì e non solo, organizzando e coordinando squadre di spalatori composte da atleti, tecnici, dirigenti, genitori e persino bambini dei corsi.