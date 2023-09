Softball, sul diamante del Buscherini Forlì ha il match ball scudetto: nel mirino c'è il sesto tricolore

Il campionato di softball è al passo conclusivo. Sul diamante del polisportivo "Buscherini" si gioca il secondo atto della serie tra Forlì e Caronno, che assegnerà lo scudetto 2023. Si riparte con le romagnole avanti 2-0, e tutti i favori del pronostico per aggiudicarsi il trofeo. Alle 16 inizia gara tre: con una vittoria, il club romagnolo metterebbe in bacheca il sesto titolo nazionale, il secondo nelle ultime tre stagioni. Una vittoria delle ospiti invece forzerebbe una quarta partita, con inizio trenta minuti dopo la fine di quella precedente. In caso di parità fra le due squadre, la eventuale "bella" verrebbe giocata alle 11 di domenica, sempre sul campo forlivese.



Alla vigilia di una giornata tanto importante, il Softball Forlì può già registrare una notizia davvero positiva: l'ingresso di un main sponsor. Il club romagnolo infatti ha stretto un accordo di durata pluriennale con la forlivese Italposa, azienda attiva nel campo della pavimentazione e della ristrutturazione edilizia: a titolo di esempio, il restyling di corso della Repubblica è stato affidato proprio al neo sponsor della squadra. Il logo di Italposa sarà presente da subito sulla divisa di gioco delle ragazze forlivesi, che per tutto l'anno era rimasta priva del marchio principale.



Un nuovo main sponsor significa innanzitutto un futuro meno incerto per la squadra, ed è una novità che può solo aggiungere ottimismo ad un ambiente già carico positivamente dopo le prime due partite giocate a Caronno. Forlì ha lasciato a zero le avversarie in entrambe le gare con una prestazione superlativa della sua rotazione di lanciatrici, Ilaria Cacciamani e Myka Sutherlin; l'attacco per parte sua ha battuto valide a raffica e messo a segno quattro fuoricampo, due dei quali con Noemi Giacometti. La condizione di tutta la squadra appare invidiabile: in cinque partite di playoff, tra Saronno e Caronno, il line up forlivese ha viaggiato a .340 di media battuta, con 33 punti, 21 legnate extra base, 8 home runs.



L'Italposa Forlì ha a disposizione il match point e ce la metterà tutta per vincere lo scudetto già alla terza partita, se non altro perché in caso contrario la situazione si farebbe complicata e le romagnole dovrebbero vincere almeno un'altra volta contro Yilian Tornes, la lanciatrice cubana della Rhea, una giocatrice sempre difficile da superare a dispetto del 4-0 di sette giorni. Meglio quindi chiudere i conti subito, nel match riservato alle lanciatrici italiane, dove Caronno ha manifestato il proprio punto di debolezza. Forlì manda in pedana una Cacciamani in condizione splendida, una sola segnatura subita in tre partite di playoff vinte, media pgl di 0.35, e 27 strike out di cui 15 in garauno a Caronno; il manager avversario dovrebbe optare per Bianca Messina, la mancina che in passato ha saputo mettere in difficoltà il line up forlivese e che all'andata si è comportata meglio di quanto dicano le sue statistiche.





Sempre sabato la formazione Under15 del Softball Forlì è impegnata a Bollate nelle Final Four che assegnano lo scudetto di categoria. Le giovanissime romagnole affrontano in semifinale il favorito Bollate; riuscissero ad avere la meglio, se la vedrebbero in finale contro la vincente della partita Caronno - Rovigo.