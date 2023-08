Forlì Softball chiude a Pianoro la stagione regolare, Coppa Italia e playoff i prossimi impegni

Il Softball Forlì chiude la stagione regolare con la trasferta di Pianoro. Il risultato non cambierà nulla nel futuro delle romagnole: sarà terzo posto in graduatoria dietro Bollate e Saronno, e sarà secondo nella classifica avulsa di Coppa Italia. Del tutto opposto lo stato d'animo delle bolognesi, che hanno un unico risultato valido: vincerle tutte e due. Solo in questa eventualità, infatti, riuscirebbero a sorpassare Caronno e ad accedere ai playoff scudetto.

Da questo punto di vista, almeno Forlì si è risparmiata un giro supplementare di preoccupazioni. Grazie alla doppietta dello scorso fine settimana contro la Sestese, le romagnole hanno già la certezza sia dei due traguardi post-stagionali, sia delle loro future avversarie. Sarà quindi Forlì-Bollate nella Final Four di Coppa Italia (sabato 2 settembre) e Saronno-Forlì nelle semifinali scudetto (inizio sabato 9 settembre a Forlì).

Nelle file forlivesi continua il turnover delle giocatrici. La prima e più grave perdita è quella di Noemi Cortesi, vittima di un brutto infortunio durante gara 2 contro Sesto. Gli accertamenti sono ancora in corso e una valutazione completa dell’infortunio non è ancora possibile. Purtroppo si temono lunghi tempi di recupero.

Altre due giocatrici sono partite per gli Stati Uniti: Alexia Lacatena, tornata a Kentucky University; e Virginia Mambelli, che dopo il diploma ha scelto di andare a studiare, e giocare, a Florida Southwestern, lo stesso junior college frequentato negli ultimi due anni da Laura Vigna. Quanto a Vigna, che ha lasciato l'Italia prima di Ferragosto, non sarà più in Florida ma in Georgia, con Mercer University, college di Division I Ncaa con cui frequenterà il secondo biennio di studi. Incerto l’arrivo di Marta Gasparotto fresca vincitrice del titolo nel campionato pro "WPF" con le Texas Smoke.

Senza Lacatena, e ancora senza l'americana Sutherlin che tornerà a fine mese, la rotazione delle lanciatrici forlivesi consiste essenzialmente nel tandem Cacciamani - Milano. E' plausibile che "Caccia" continui a essere il pitcher di garauno, destinando la giovane Kylie Milano al secondo match, quello del lanciatore straniero. Quanto a Pianoro, dovrebbe schierare rispettivamente Comar e la cubana Guevara, una delle migliori lanciatrici della regular season.

Delle bolognesi è temibile soprattutto l'attacco. Alle varie Nolan, Trevisan, Brandi, Minardi e Collina, tutta gente da .300 e passa di media battuta, si è aggiunto un notevole rinforzo, vale a dire Lisa Maulden, americana con passaporto europeo e un passato con Forlì, con cui nel 2019 vinse la Coppa Coppe. Maulden in poche giornate già batte .370 e si conferma giocatrice temibile.

Posto che quattro squadre hanno già concluso le loro partite di regular season, il fine settimana vede in cartellone appena tre incontri. Oltre al match di Pianoro si giocano Castelfranco - Macerata e Sestese - Parma.