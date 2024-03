Ginnastica ritmica, missione compiuta per la Gymnica 96: salvezza raggiunta in A2

Missione compiuta per la Gymnica 96 che conquista la permanenza nel campionato di serie A2 di Ginnastica Ritmica, al rientro nella massima serie dopo il titolo di Campioni Nazionali di serie B 2023. Le ginnaste guidate dalla direttrice tecnica Chiara Domeniconi, dopo un inizio difficile che le aveva viste nelle ultime posizioni, avevano conquistato un importante terzo posto nella tappa di Forlì, che le aveva messe in condizione di ipotecare la salvezza della società. Le atlete hanno quindi completato l’opera conquistando un prezioso ottavo posto nell’ultima prova del campionato, che si è svolta sabato scorso ad Ancona.

Ogni ginnasta ha contribuito a questo meritato successo: in primis la ginnasta ungherese in forze per quest'anno a Forlì, Hanna Panna Wiesner, che si è rivelata un ottimo acquisto non solo tecnicamente ma che ha contribuito a tenere alto lo spirito della squadra. Nonostante un lieve infortunio prima dell'ultima tappa non si è tirata indietro e ha voluto gareggiare a tutti i costi. Le sorelle gemelle Martina e Sofia Minotti , pilastri portanti della squadra , hanno gareggiato in tutte le prove, senza mai risparmiarsi e tenendo saldi i nervi, portando in pedane esecuzioni di altissimo livello. Un ottimo esordio in serie A per Arianna Benini, Aurora Benedetti e Ginevra Finotto che con i loro esercizi hanno portato un contributo determninante e prezioso al team. Infine un grazie al supporto esterno della società Udinese, dalla quale prestigiosa scuola proviene la Finotto.

Il presidente Alessandro Fossi che ha seguito da vicino tutte le tappe e ha contribuito all'organizzazione della tappa di Forlì si dice molto soddisfatto: "Al nostro rientro in serie A dopo tre anni in B, dovuti alla pandemia e ad altre sfortunate coincidenze, non possiamo che essere super orgogliosi della nostra squadra. E’ stato un cammino lungo e difficile, dal covid all'alluvione del maggio scorso, in cui abbiamo perduto la palestra della Ginnastica voluta da Bruno Grandi. Siamo stati bravi a non perdere la fiducia, e a credere soprattutto nelle nostre ragazze e nel lavoro svolto quotidianamente in palestra.Sono grato soprattutto all'allenatrice Chiara Domeniconi e a tutto il suo staff! Sono certo che abbiamo dimostrato di meritare appieno la A2".