Weekend di sport in Piazza, c'è il Giro del Muraglione: "Promuoviamo la cultura del dono e della solidarietà"

Piazza Saffi si prepara ad accogliere un weekend di sport e solidarietà con il 44esimo Giro del Muraglione, la Gran Fondo Uisp 2023 promossa dall'Asd Cicloturistica Avis di Forlì. "Da sempre Avis Forlì si impegna a diffondere, attraverso iniziative di sensibilizzazione, i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e della tutela del diritto della salute - afferma il presidente Roberto Malaguti -. Insieme al Gruppo Cicloturistico Avis Forlì e al Gruppo Podistico e a tante nuove collaborazioni, la nostra associazione si impegna con grande passione a diffondere e sostenere la cultura del dono attraverso lo sport".

Il Giro del Muraglione, prosegue Malaguti, "è da sempre un evento di grande spessore sportivo e solidale che, a causa della pandemia, si era dovuto interrompere.Anche quest’anno l’associazione, in collaborazione con il Gruppo Cicloturistico, ha deciso di rilanciare l’iniziativa con un duplice scopo, promuovere in maniera costante la cultura del dono e della solidarietà e incentivare uno stile di vita sano attraverso lo sport, in modo particolare attraverso il ciclismo, sport davvero molto sentito in tutto il territorio romagnolo". Il Giro del Muraglione è un progetto solidale che destinerà parte della quota di iscrizione per l’acquisto delle attrezzature necessarie al Centro di Raccolta del Sangue del Comprensorio Forlivese.

"Nel ringraziare il presidente Malaguti, lo staff organizzatore, tutti i volontari e gli iscritti a questa straordinaria classica di Romagna delle due ruote, rivolgo un invito a tutti i cittadini a intervenire agli eventi che si svolgeranno in Piazza Saffi sabato e domenic e che coinvolgeranno diversi settori dello sport locale - sono le parole del vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -.L’ evento di domenica avrà come base operativa la nostra splendida Piazza e si articolerà su tre percorsi alternativi dell’entroterra. Ogni percorso è distinto da un colore che richiama la donazione del sangue, la cui promozione è lo scopo primario della manifestazione".

Il percorso più lungo, quello rosso, capace di mettere alla prova qualsiasi atleta, fa da cornice ad uno degli scenari più belli dell’Appennino Tosco Romagnolo, con la fatica verrà ripagata dalla bellezza del territorio e dall’emozioni che saprà regalare. Partenza e arrivo del percorso da 119 chilometri e con 1259 metri di dislivello sono a Forlì, in Piazza Saffi e le salite ovviamente non mancano come le famose Volture di Castrocaro o la salita per il Monte Colombo. Il Giro del Muraglione offre la possibilità di superare i propri limiti in un evento spettacolare.

Il percorso giallo coprirà una media distanza, 68,6 chilometri con 578 metri di dislivello, per un itinerario che si snoda fra i paesaggi dell’entroterra dell’Appennino regalando un’esperienza nuova e affascinante. Infine il percorso azzurro, quello riservato a chi vorrà godersi in totale sicurezza le dolci colline dell’entroterra forlivese. Si tratta di un percorso non competitivo di 62,2 chilometri con un leggero dislivello di 285 metri, adatto a tutti gli amanti della bicicletta e a coloro che vogliono trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del sano divertimento.