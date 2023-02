Hockey serie B, Forlì si riprende dal primo ko interno. Sfatato il tabù Montebelluna

Dopo la bruciante sconfitta casalinga di sabato scorso, dalla Libertas Hockey ci si aspettava una prestazione convincente, anche se le premesse non erano buone, visto che i forlivesi erano ospiti del Montebelluna, contro cui in coppa Italia quest’anno erano stati sconfitti sia in casa che fuori. Arriva invece una vittoria rotonda, condita da una prova veramente di qualità con tre linee regolarmente in campo e i romagnoli che, nonostante qualche assenza ( Stricker Astolfi e Yahya), hanno dimostrato di essere squadra coesa e duttile.

Il match inizia subito in salita ed è il Montebelluna ad andare in vantaggio con Merli, ma i forlivesi fanno capire subito che stavolta non hanno intenzione di stare sotto a lungo, ed è così che dopo qualche minuto arriva il pareggio con Sorrenti ben servito da Bernardoni. Forlì inizia a macinare gioco, con trame ed azioni ben costruite con i giovanissimi incursori Carli e Cimatti sempre a creare scompiglio nella retroguardia avversaria; passano solo poche frazioni di gioco ed inizia il Mazzoni show che in poco tempo porta il risultato sul 1 a 3 , risultato con cui finisce il primo tempo Nella ripresa ci si aspetta una reazione dei veneti ed invece non passa un minuto e Carli aggiunge un punto allo score dei forlivesi. Montebelluna non ci sta e pressa per tentare di accorciare, ma un powerplay a favore del Forlì permette a Sorrenti di ricambiare il favore a Bernardoni servendogli l’assist per un tiro al volo che di fatto chiude il match.

Nel finale i padroni di casa aumentano ulteriormente il ritmo, ma Mazzoni è in serata ed infila la sua tripletta personale; i veneti a 2.44 del termine accorciano con Mazzarol , ma subito dopo è nuovamente Sorrenti a chiudere definitivamente il match sul 7-2. Tre punti importanti fuori casa per Forlì che speriamo possano dare ai nostri ragazzi la grinta e la voglia per continuare ad impegnarsi ed acquisire sempre di più la consapevolezza di poter disputare un buon campionato. Prossimo incontro a Legnaro, per un’altra difficile trasferta.