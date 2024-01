Hockey serie B, i War Pigs travolgono Roma e consolidano il secondo posto in classifica

Tutto secondo pronostico. I Mammuth escono con le ossa rotte dal Palaribolle, travolti da un 10-0 che non lascia dubbi sull’andamento del match. I capitolini visti sabato sera sono la brutta copia di quelli visti all’esordio di campionato, e che riuscirono a segnare per primi contro dei “timidi” WarPigs. Stavolta il copione è differente: Rizzoli approfitta dell’impegno non impossibile per modificare il roster (esordio in serie B per Caterina Folli e Rebecca Carli) ma anche se rimaneggiato Forlì ingrana subito la marcia giusta e dopo i primi 5 minuti è già 3 a 0.

I romagnoli dominano (purtroppo) anche nel penalty (8 minuti complessivi di panca puniti), ma nemmeno il power play risveglia i capitolini, anzi, spesso la linea “green” (Cimatti, Carli M. e Guerre) mantengono a lungo il possesso del disco in inferiorità numerica. Il primo tempo si chiude 6-0. Nel secondo non cambia granchè, anche gli arbitri (purtroppo) iniziano ad assopirsi e a 2:34 dalla sirena finale è Michelangelo Carli a dare un po’ di “verve” al finale con una bastonata gratuita ad un avversario dopo aver subito 3 falli piuttosto evidenti ignorati dalla coppia arbitrale che evidentemente non vedeva l’ora di prendere la strada verso casa.

Qualche velenoso scambio di battute, ma per fortuna nulla di grave da segnalare. Per la statistica, Forlì chiude 10-0 con 4 reti di Bernardoni, e 3 doppiette (Ballarin, Castagneri, Carli M.). Prossimo impegno casalingo il giorno 27 gennaio alle 19.30 contro Civitavecchia.