Hockey, Vicenza è troppo forte. Ma Forlì non resta a guardare

E’ la squadra predestinata alla promozione, e questo si sapeva, ma Forlì non ci sta a fare la vittima sacrificale e prova a giocarsela con Vicenza. I War Pigs sono orfani di Castagneri e Astolfi, che probabilmente non saranno più nelle rotazioni di Rizzoli per quest’anno, e schierano un Bernardoni ancora non a posto fisicamente per un colpo rimediato a Civitavecchia, ma compensano con una ottima prestazione dei giovani under18 Carli, Guerre e Troiano (quest’anno schierati nel campionato Elite a Cittadella) e degli under20 Cimatti e Mucchetti, supportati dai “senatori” Rossi, Guerzoni, Mazzoni e Ballarin.

In porta parte Bellantonio, visto che anche Cipriano non è in ottime condizioni fisiche. Vicenza parte forte, ma la difesa Libertas fa buona guardia e parte spesso in contropiede; la partita è vivace e combattuta, qualche tiro in più a favore di Vicenza che comunque deve attendere metà primo tempo per segnare una doppietta nell’arco di due minuti, una delle quali favorita da una sfortunata deviazione di Guerzoni nella propria porta. I goal diventano 3 poco prima del termine del primo tempo; nel secondo in porta va Cipriano, Forlì rientra più agguerrita e accorcia le distanze con una deviazione sotto porta dopo un bel dialogo a tre con Carli e Ballarin; ed è lo stesso Carli, dopo che Vicenza riporta a 4-1 il punteggio, a farsi trovare smarcato in solitaria da Ballarin e fissare il punteggio finale in un onorevolissimo 4-2 in favore dei berici. Stagione regolare archiviata; si partirà il 13 aprile con la prima gara playoff contro Viareggio.