La "Boxe sotto le stelle" in Piazza Saffi incorona Nicola Cristofori

Serata all'insegna della grande boxe, quella di mercoledì, in Piazza Saffi con l'assegnazione del titolo Ibf del Mediterraneo dei pesi medi. Ad alzare al cielo la corona è stato Nicola Cristofori, che ha sconfitto ai punti un volonteroso Andrea Roncon, che nell'arco dell'incontro non è mai riuscito imporre il suo ritmo. Efficaci il jab destro e le movenze rapide del ferrarese Cristofori, che alla fine si è imposto con i punteggi di 98 a 92 97 a 93 e 97 a 93. Cristofori (14.3.2) è allenato da un mito vivente del pugilato nazionale l’ex campione italiano, europeo e mondiale dei massimi leggeri Massimiliano Duran ed è il numero quattro della classifica nazionale Brww dei superwelter. Cristofori dopo aver esordito al professionismo nel 2015 dopo tre anni e sei successi consecutivi nel 2018 ha conquistato il titolo italiano dei welter battendo nel milanese Michele Esposito che combatteva davanti al suo pubblico.

ll match che ha esaltato di più i fan di Cristofori è stato quello disputato sempre nel 2018 contro l’ex campione italiano dei welter superwelter e Ibf Mediterraneo Tobia Loriga. Il periodo tra il 2019 e il 2021 non è stato fortunato per Cristofori che ha perso due volte. E' arrivato a Forlì in grande forma dopo tre successi consecutivi, forma che gli ha consentito di prendersi il titolo Ibf del Mediterraneo dei pesi medi. A fingere da “corona” all'importante titolo ben sei match tra dilettanti che hanno visto in azione quattro giovani speranze dell'Edera Forlì, allenati dall’ex campione italiano dei massimi 1994 Nino Fiumana: il 69 chili Nicolò Ruscelli, il 65 chili Roberto Novelli, e il 69 chili Enrico Imperiale che si sono battutti con Lorenzo Padricelli Francesco Libanore, entrambi della Pug. Padana di Ferrara, e Francesco Libanore della Pugilistica Padana, mentre la 57 chili Gaia Zauli a livello femminile e il 75 kg. youth Francesco Atzori se la sono visti con Vangjiezia Skuka e Sergio Aliaj, della Reggiana Boxe.