La nazionale neozelandese di softball ricevuta in Comune

Il Comune di Forlì ha ricevuto la squadra nazionale neozelandese che si sta preparando in città per il mondiale. La squadra ha onorato la città performando la tradizionale Haka. Il sindaco Gian Luca Zattini ha accolto la nazionale neozelandese parlando della passione per il softball che lega Forlì e la Nuova Zelanda, seppur ai lati opposti del mondo. Presente anche il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo. Mercoledì sera alle ore 19 è prevista una amichevole fra la Nazionale della Nuova Zelanda e la formazione del Forlì Softball.