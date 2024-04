La Squadra Accadueo Forlì di nuoto sincronizzato si afferma ai campionati regionali

Nel cuore della competizione regionale la squadra Accadueo Forlì ha trionfato nella gara Uisp di nuoto sincronizzato. La gara regionale è stata un banco di prova per le migliori squadre regionali e le ragazze del nuoto sincronizzato Forlì. Nonostante la pressione e la competizione agguerrita sono state all’altezza oltre le aspettative portando a casa l’oro nel Solo eso C con Nina La Barba, nel Doppio eso B della coppia Lavinia Neri-Sofia Bazzocchi e nella Squadra Junior composta da Boschi-Busi-Camprini-Chiadini-Saracino-Perini-Mambelli-Turchetti. Medaglia d’argento nel Combinato junior Boschi-Busi-Camprini-Chiadini-Saracino-Perini-Mambelli-Turchetti-Proli-Taggio e bronzo nel Solo junior di Giorgia Mambelli, buoni piazzamenti anche per le altre atlete del Team.

Le ragazze insieme alle loro allenatrici, hanno dimostrato che con impegno e dedizione durante gli allenamenti è possibile raggiungere buoni risultati. "Non posso far altro che ringraziare le atlete e tutto lo staff, la crescita e le qualità che stanno dimostrando sono il risultato del loro impegno e della costanza che portano in acqua ad ogni allenamento, siamo pronti ad un finale di stagione che ci vedrà impegnati ai campionati Italiani, sicuro che daremo il massimo con la consapevolezza che il risultato è importante, ma ancora di più lo spirito di squadra e la passione che le ragazze non devono mai perdere per il loro sport", le parole del presidente, Mattia Rossi.