Tennis, Australian Open Under 18: il 'samurai' Sakamoto serve dei missili, Lorenzo Angelini ko a testa alta

S'infrange contro il giapponese Rei Sakamoto il sogno australiano di Lorenzo Angelini. Il giapponese si è imposto col punteggio di 6-4 6-2, ma il forlivese del Villa Carpena Academy non ha certamente sfigurato di fronte alle battute dell'avversario che spesso hanno superato i 200 chilometri orari. "Esco a testa alta da questo torneo - ha sottolineato Lorenzo alla fine del match -. Ho dato tutto, certo che se non avessi perso il primo servizio forse qualcosa sarebbe potuto cambiare nell’andamento della partita. Sakamoto si è dimostrato ad oggi più forte soprattutto su una superficie come il cemento che non è proprio ideale per me".

"Il mio è un sogno che si è avverato, sono stato a contatto con i migliori giocatori al mondo, se sono arrivato fino a questo punto non posso che ringraziare il costante lavoro fatto dal mio allenatore Alberto Casadei che coadiuvato dal Maestro Giovanni Pacchioni e dal preparatore atletico Luca Rafelli sono sempre al mio fianco", ha aggiunto Angelini. Nel fine settimana il forlivese rientrerà in Italia e poi subito in campo per i prossimi tornei mettendo chiaramente nel mirino gli altre 3 tornei del Grand Slam Roland Garros, Wimbledon e Us Open. "Ritorno ad allenarmi nel mio circolo a Villa Carpena conscio di poter andare sempre meglio e dimostrare che posso stare a questi livelli", ha concluso.