Mamanet, tutto cominciò otto anni fa: l'Aics si rilancia per una stagione ricca di divertimento

Donne, mamme e over30, protagoniste nello sport. Un connubio non quotidiano, un po’ fuori dagli schemi ed inaspettatamente vincente. Lo è di sicuro nella disciplina del Mamanet. Lo sport che unisce la pallavolo e la palla rilanciata, altamente inclusivo riservato alle donne sopra i 30 anni o mamme. Proposto a Forlì per la prima volta otto anni fa dall’AiCS Volley, ancora oggi ne porta avanti l’attività con oltre 50 iscritte. Un’occasione per fare attività motoria e condividere momenti di squadra seguendo gli ideali dello sport, anche come forte momento di aggregazione. Oggi come nell’autunno del 2016, l’Aics Volley propone corsi per tutti i livelli. Una crescita continua coinvolgendo sempre più persone, tra chi ne ha aperto le danze senza più farne a meno e chi incuriosito ha poi iniziato il suo percorso. Arrivato ottobre, puntuali come ogni anno, ricomincia l’attività con corsi adatti ad ogni esigenza. Dai principianti ai livelli più avanzati, uno o due volte a settimana. Il primo mese nel corso principianti per chi volesse iniziare è gratuito. Per informazioni ed iscrizioni contattare AiCS via mail: forli@aics.it o al numero di telefono: 0543777345.