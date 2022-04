Nuoto, un weekend pieno di emozioni per la Rari Nantes Romagna Sincro

Sabato a Ravenna si sono svolti i Campionati Italiani Propaganda. Erano presenti 500 atlete junior da tutta Italia. Rari Nantes Romagna ha partecipato con 9 atlete nate tra gli anni 2004-2006. Agnese Scarpellini e Manila Cirielli hanno raggiunto il 1° posto nel duo ex agoniste. Anche la squadra formata da Emma Agalliu, Nicole Carluccio, Alice Giovannini, Sofia Savoia, Ludovica Domeniconi, Beba Boschi, Agnese Scarpellini, Manila Cirielli e Sofia Zammarchi hanno conquistato la medaglia d'oro nella categoria junior ex agoniste. Le atlete sono state accompagnate dalle allenatrici José e Chiara. Le allenatrici Mara e Giulia hanno invece accompagnato ad Ostia 7 giovanissime atlete agoniste, nate tra il 2010 e il 2011, dove, domenica 10 aprile, hanno partecipato ai Campionati Italiani di esercizi obbligatori per esordienti A: è stata la prima volta che queste piccole hanno affrontato una competizione di così grande portata.

Le emozioni sono state tante e non tutte, purtroppo, sono riuscite a fare del loro meglio. Soltanto 2 delle 7 atlete di Rari Nantes Romagna hanno infatti ottenuto il punteggio per entrare in classifica (la qualifica si ottiene con 51 punti, facendo 4 figure obbligatorie: gambe di balletto, barracuda, kip e pesce spada): Beatrice Scarpellini si è qualificata 137° col punteggio di 57.272 e Mia Ricci 242° con punteggio di 53.387; sono state 289 le atlete qualificatesi (con un punteggio maggiore di 51) delle 401 atlete totali partecipanti. Bianca Ranieri è arrivata invece 365°e Sofia Orsini 368°, entrambe con il punteggio di 48; Lucrezia Neri, 383°, e Giada Picchi, 384°, ambedue col punteggio di 46 e infine Emma Marinelli 394° con 44 punti. È stato un weekend pieno di emozioni per la Rari Nantes Romagna Sincro, ma già si pensa a continuare gli allenamenti in vista delle prossime gare, il 24 aprile a Pesaro.