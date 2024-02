Pallanuoto, campionato regionale Uisp: esordio vincente pe rl'Under 17 della Waterpolo Forlì

Esordio di successo per la formazione Under 17 della Waterpolo Forlì, nel campionato regionale Uisp di pallanuoto. La squadra forlivese ha battuto sabato in casa col punteggio di 13 a 8 il Riccione, che ha giocato con una formazione mista, composta da nove ragazzi e quattro ragazze. I locali hanno mantenuto un break di pochi goal per tutta la partita e solo nel quarto tempo hanno affondato definitivamente gli avversari. Nel primo tempo le due squadre si studiano e non sono tanti i goal fatti: finisce 3 a 2 per i forlivesi. Nel secondo periodo il Forlì trova più soluzioni offensive e distacca il Riccione di tre goal: finisce 6 a 3.

Nella terza frazione gli ospiti non si danno per vinti, ma riescono ad accorciare le distanze soltanto di un goal: 8 a 6. Nel quarto tempo il Riccione riesce a segnare altri due goal, ma dilaga l’offensiva forlivese, che chiude il match per 13 a 8. Rilevanti sono state le performance di Zanzi e Previcini, del Forlì: il primo, autore di ben sei goal, mentre il secondo di tre; quest’ultimo alla sua prima esperienza in Under 17, come giocatore non portiere (ruolo che abitualmente ha ricoperto in altre partite). Marcatori Forlì: Montali (3), Mordenti (1), Previcini (3), Zanzi (6). Marcatori Riccione: Carobene (1), Del Bianco (1), Protti (4), Spadoni (2). Il prossimo appuntamento per i forlivesi dell’under 17 sarà per domenica 10 marzo a Novafeltria, contro la squadra locale.