Pallanuoto giovanile, l'Under 14 trionfa sullo Sterlino Bologna

Grande entusiasmo domenica scorsa per la pallanuoto giovanile di Rari Nantes Romagna. La formazione dei Ragazzi (Under 14) ha vinto, fuori casa, 9 a 5 contro Sterlino PN, in un campo difficile (quello appunto della piscina dello Sterlino di Bologna), riscattandosi dalla partita giocata a novembre scorso, nella prima fase del campionato, allora persa 7 a 2. Rari Nantes apre le marcature con Olivi ad appena 27 secondi dal fischio d’inizio e conclude il primo quarto 3 a 2 a proprio favore. Nel secondo tempo Cicerone, già autore di un goal nel primo periodo (e che realizzerà ben 5 goal durante tutto il match), aumenta il break dagli avversari di un goal, mentre la difesa, diretta dal marcatore Gorini, contiene pienamente l’offensiva dello Sterlino: 4 a 2 è il parziale a metà partita.

Nel terzo quarto i locali reagiscono con due goal a loro favore, ma Rari Nantes libera ulteriormente le proprie forze, moltiplicando le occasioni di finalizzazione e andando a rete per ben tre volte: 7 a 4. Nell’ultimo tempo, i forlivesi subiscono un goal, ma ne realizzano altri due con azioni personali di rilievo: Olivi nuota con la palla fino al portiere avversario e con freddezza attende il momento opportuno per scagliare la palla in rete, mentre Cicerone, pressato da dietro da un difensore, beffa il numero uno avversario, uscito dai pali verso di lui, con un calibrato pallonetto; tutta la squadra infine gestisce con sapienza il gioco per non consentire ai locali alcuna possibilità di rimonta: finisce 9 a 5 a favore dei romagnoli. Significative sono state anche le performance di Gatta e Graziani, entrambi autori di un goal. Marcatori Rari Nantes Romagna: Cicerone (5), Gatta (1), Graziani (1), Olivi (2). Marcatori Sterlino PN: Bolognesi (1), Castellari (1), De Cata (2), Zincani (1).

Questo successo è stato una rivelazione attesa da parte degli allenatori Moretti e Savorelli, che hanno fatto lavorare i ragazzi per settimane, sia sul piano atletico che tecnico-tattico; c’è ancora molto da fare, ma questo primo riscontro fa ben sperare per il futuro. Perdono invece di poco (13 a 11), sabato 2/03, i Juniores (under 18), sempre a Bologna, contro la formazione della President, nella piscina olimpionica “Carmen Longo”; più che una sconfitta, per i romagnoli è stata una mancata vittoria. I forlivesi ottengono il vantaggio nel primo tempo (2 a 3), vengono raggiunti dai bolognesi nel secondo periodo (7 a 7); vengono poi superati di un solo goal nel terzo (10 a 9) e solo nel quarto tempo vengono distanziati di due goal (13 a 11), nonostante le occasioni a proprio favore per portare a casa la partita; alcuni errori di distrazione hanno infatti compromesso il risultato finale.

Nonostante ciò, mister Gennari dichiara la propria soddisfazione per la crescita di questa giovane formazione in cui l’età media è bassa, così come anche l’esperienza di gioco. Tra tutti, distinte sono state le performance degli attaccanti Breda e Montali, entrambi autori di quattro goal personali; fondamentali sono stati poi Bezzi e Zanzi, sempre capaci di giocare un’intera partita senza essere sostituiti; tra i più giovani invece, Corso e Sciarra hanno tenuto bene il campo, giocando una buona partita. Marcatori Forlì: Breda (4), Montali (4), Bezzi (1), Zanzi (2). Marcatori President: Ciaccio (1), Grandi (4), Grassilli (1), Meagli (2), Morrone (1), Zanetti (4).