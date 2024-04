Al parco di Ronco Lido la corsa-camminata più green della Romagna: "Un gesto di speranza"

Forlì Trail organizza per l’ottavo anno la Green City Trail, la corsa-camminata non competitiva lungo l’argine del fiume Ronco con ritrovo al Parco del Ronco Lido a due passi dal centro della città nel verde cittadino. L'appuntamento, che si terrà domenica 28 aprile, vedrà una grande novità: in collaborazione con Romagna Wild Race si aggiungono due percorsi di Obstacle Course Race corsa ad ostacoli per veri spartani. "Green city games" sarà una giornata di relax e sport all’aria aperta adatto a tutta la famiglia grandi, piccoli, animali compresi, per atleti, appassionati di corsa, di trekking un’occasione per immergersi nel verde del parco fluviale del Fiume Ronco. Forlì Green City Trail anche quest’anno correrà insieme all' Istituto Oncologico Romagnolo.

VIDEO - La presentazione della Green City Trail

Sarà possibile trovare, nell’area della partenza, anche un gazebo dedicato allo Ior dove, anche chi non partecipa alle corse-camminate, potrà conoscere i volontari, le iniziative e sostenere l’attività di ricerca di Ior. "Lo spirito bello di questa iniziativa è il coinvolgimento e la capacità di saper coinvolgere tutti, rivolgendosi ad una platea di sportivi e non solo - ha rimarcato il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. E' l'occasione di fare sport, godersi un po' di vedere e scoprire qualcosa di nuovo, perchè non si tratta della classica corsa su strada. Ci sono tante persone che tornano per rifare il percorso da amatori nei fine settimana. Iniziative come queste tracciano il segno e non poteva mancare il Patrocinio del Comune di Forlì".

L'area dell'evento

Forlì Trail sceglie con attenzione i luoghi in cui organizza i propri eventi sportivi: il criterio con cui vengono individuate le aree in cui si svolgono le manifestazioni solitamente è quello di far conoscere il verde urbano della nostra città, valorizzare angoli meno conosciuti o prendersene cura. Il Parco del Ronco Lido e il fiume Ronco, a seguito dell’alluvione del maggio 2023, hanno cambiato aspetto così come le nostre colline e gli argini dei nostri fiumi, tanti gli alberi che il fango e l’acqua ha portato con sé. L’organizzazione ha deciso, pensando proprio a come il nostro ambiente naturale è cambiato, di regalare simbolicamente a ciascun partecipante una ghianda, un seme di un albero che ciascuno potrà portare a casa e piantare. Una giornata da vivere fino a pomeriggio inoltrato nell’area verde del Ronco Lido per gli sportivi, per chi ha voglia di muoversi un po' ma anche chi vuole semplicemente venire a fare un giro e dare un’occhiata, ci sarà truck food che inizierà al mattino con le colazioni fino al pranzo, partner dell’evento Radio Bruno con dj set e musica durante tutto l’evento.

Green City Trail vedrà due percorsi di 6 e 12 km non competitivi che partiranno alle 9.30, dal parco del Ronco Lido e poi sull' antica via Romea Germanica che costeggia il fiume Ronco, sarà possibile camminare o correre in mezzo alla natura in piena sicurezza senza nessun pericolo. Chi volesse partecipare accompagnato dal proprio amico a quattro zampe, dovrà condurlo sempre al guinzaglio per la sicurezza del proprio cane e di tutti gli altri partecipanti alla camminata/corsa (sul sito www.forlitrail.com si potrà trovare il regolamento di gara).

L'Obstacle Course Race prevede due tipologie di percorso: Pro, corsa wild competitiva da 8 chilomeri, con partenza alle 11, e Fun, corsa soft per divertirsi in gruppo partenza ore 13.30 Sono già aperte le preiscrizioni nel sito www.forltrail.com trovate i link per l’iscrizione ai vari percorsi ( è possibile iscriversi al link: https://api.endu.net/r/i/86028). Le preiscrizioni (7 euro) chiuderanno il 28 aprile. Per chi volesse è inoltre possibile iscriversi solo per la Green Trail anche presso la sede di alcuni partners dell’iniziativa: Ottica Giuliani in viale Roma 346 a Forlì King via della Pallacanestro 4, zona fiera, Forlì; e Ior in via Andrea Costa, 28. Sarà possibile inoltre iscriversi anche la domenica dell’evento a partire dalle ore 8.00 del mattino direttamente al parco del Ronco Lido la quota sarà di 10 euro. La quota di iscrizione comprende la bellissima t-shirt tecnica dell'evento (fino ad esaurimento scorte), ristori sul percorso, ristoro finale.

Romagna Wild Race

Romagna Wild Race è un gruppo di amici amanti dello sport che dal 2014 prende parte ad un nuovo tipo di gare, conosciute come Mud Run o Obstacle Course Race. La passione li ha portati a decidere di creare la Romagna Wild Race ASD per organizzare nel 2016 in Romagna la prima corsa di questo genere. Oltre alla corsa a piedi si devono affrontare e superare ostacoli naturali e artificiali, tra i quali salite infinite, discese, guadi, trasporti di tronchi, muri, copertoni di camion da ribaltare, ecc. Tra le più famose Obstacle Course Race citiamo la Spartan Race, ma ne esistono tante altre anche a livello nazionale e per questo è nato anche un campionato italiano. L’esperienza dei membri di Romagna Wild Race, sia nell’organizzare sia nel prendere parte ad altri eventi del genere come atleti, come giudici e come volontari, permette di migliorare ogni nuova edizione. Si contano oltre 1300 partecipanti dalla prima gara ad oggi, provenienti da tutta Italia.

L’edizione che si terrà il 28 aprile a Forlì, al parco del Ronco Lido, all’interno del Green City Games, battezzata Romagna Wild Race Green Edition, si svolgerà per 8 km (con la possibilità di accorciarla a 6 per l’edizione FUN) lungo la sponda del fiume Bidente, andando ad addentrarsi nei meandri più “Wild” di quella zona. Oltre alla spettacolarità del percorso, si aggiungeranno anche i tradizionali ostacoli RomagnaWildRace, come sacchi da trasportare, funi da scalare e tratti da fare con la forza delle braccia. Lungo il percorso tra gli ostacoli a gestire alcune postazioni il gruppo Rugby Forlì e “08HOOD”Compagnia Arcieri Forlì. I partecipanti potranno iscriversi, attraverso il sito Endu (https://www.endu.net/it/events/rwr-green-edition/).

Due i percorsi, 3 diverse versioni della competizione. Ci sarà la gara più sfidante, con il regolamento tradizionale RWR, dove il partecipante, per entrare in classifica, dovrà avere superato con successo almeno una volta tutti gli ostacoli; una gara qualificante per il campionato regionale OCR della Federazione Italiana Ostacoli e l’evento Fun, dedicato ai meno esperti. Quest’ultimo evento è pensato per chi si cimenta in queste gare per la prima volta; gli ostacoli saranno semplificati e l’unica regola sarà divertirsi. Le quote di iscrizione sono di 70 euro per le varianti Pro e 40 euro per la variante Fun Ci saranno sconti per i gruppi di 5 o più persone e, inserendo il codice XYZ, si otterrà un ulteriore sconto. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara! Al termine delle corse estrazione dei premi della lotteria i premi sono gentilmente offerti dai partner sostenitori dell’iniziativa.