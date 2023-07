Per 3 giorni la città sarà palcoscenico di grande softball internazionale

Da lunedì 17 a mercoledì 19 luglio, Forlì sarà palcoscenico per una tre giorni di grande softball internazionale. Sul diamante del polisportivo "Buscherini", in una serie di cinque partite, si affronteranno le nazionali della Nuova Zelanda, quella della Repubblica Ceca, ed il Softball Forli. E' stata la stessa società sportiva, con il patrocinio formale ed il sostegno concreto della Amministrazione Comunale, ad organizzare la "tre giorni". Lunedì e martedì, nelle ore diurne, neozelandesi e céche giocheranno due doppi match: e non si tratta di incontri puramente amichevoli, dato che le partite sono riconosciute come ufficiali dalla Federazione mondiale WBSC e valgono per il ranking delle squadre nazionali. Sarà invece soprattutto una esibizione la partita singola che, il mercoledì sera, vedrà le neozelandesi affrontare il Softball Forlì, con lo scopo soprattutto di festeggiare la fine della permanenza in Romagna delle "White Sox". Nella mattinata di quello stesso giorno, una delegazione della squadra neozelandese sarà ricevuta in Comune per incontrare le autorità cittadine.