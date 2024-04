Progetto “Generazione S”, giornata di grande calcio tra Forlimpopoli e Sassuolo

Il Calcio Forlimpopoli 1928 ha potuto confrontarsi con le squadre dell’attività di base del Sassuolo Calcio nell’ambito del progetto “Generazione S”. I piccoli “galletti” ci sono cimentati in una serie di partite dalle quali hanno potuto trarre tanti spunti di confronto e crescita con i giovani di una delle realtà più importanti del nostro territorio. In quel di Villalunga nel centro sportivo dei neroverdi i ragazzi delle annate 2013, 2014 e 2015 hanno incontrato i ragazzi della società emiliana scontrandosi in 4 tempi da 15 minuti l’uno con grandissimo agonismo e sportività, in piena linea con lo spirito che accomuna le due società.

Quello di Generazione S è un progetto molto importante che valorizza l’attività di base già florida per il Calcio Forlimpopoli 1928 che negli anni sta crescendo sempre di più come realtà, e poter contare sull’appoggio e la collaborazione di una società come quella neroverde rappresenta un plus importante. Sono diversi gli incontri che hanno visto coinvolte le diverse annate del settore giovanile bianco azzurro, anche con approfondimenti tecnici mirati alla crescita sotto diversi aspetti del gioco.

“È stata una vera e propria festa di sport", è stato il pensiero comune non solo dei dirigenti forlimpopolesi presenti a Villalunga, ma anche dei tantissimi genitori che hanno accompagnato gli oltre 50 piccoli atleti coinvolti in questa entusiasmante trasferta che rappresenta oltre che un passo di crescita sportiva, un'occasione che i giovani calciatori sicuramente ricorderanno per moltissimo tempo.