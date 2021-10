Pugilato, il San Giacomo sancisce l'ingresso di quattro campioni nella Hall of Fame

La serata di gala della “Hall of Fame” del pugilato italiano ha sancito l’ingresso dei pugili italiani invitati nella grande “stanza dei famosi”. Un riconoscimento per la straordinaria carriera costellata di vittorie, ori olimpici e titoli mondiali. Tra i grandi di questo mondo sabato sera, alla presenza di Rai, Gazzetta dello Sport e Tuttosport, erano presenti Patrizio Sumbu Kalambay, quattro volte campione del mondo; Roberto Cammarelle, oro olimpico a Pechino 2008; Loris Stecca, campione del mondo; e Massimiliano Duran, tre volte campione mondiale dei pesi medio-massimi. Si tratta di alcuni tra gli atleti più titolati della storia del pugilato italiano.

Il tutto si è svolto in una cornice suggestiva come la Chiesa di San Giacomo, "un’ambiente unico, che ha reso magica una serata di grande sport - evidenzia il consigliere comunale Albert Bentivogli -. Il grande sport per l’ennesima volta è passato dalla nostra Forlì". "Ancora una volta Forlì è punto di riferimento nazionale in ambito sportivo", esclama il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, che ha consegnato il premio a Cammarelle. L'evento è stato ripreso dalle telecamere Rai alla presenza dei cronisti nazionali dei quotidiani "Tuttosport" e "La Gazzetta dello Sport".