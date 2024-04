Rinasce la sezione di Forlì dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia

Si è svolto sabato 6 aprile nel Salone degli Arazzi del comune di Ferrara l'incontro tra l'ex nuotatrice e giornalista Novella Calligaris ora presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia e Milva Rossi, vice presidente Coni Emilia Romagna con l'intento di ricostruire la sezione di Forlì. L'Associazione Nazionale Atleti Azzurri d'Italia nacque nel 1948 e fu costituita da un gruppo di 18 atleti quasi tutti reduci dai giochi Olimpici di Londra, riconosciuta nel 1977 dal Coni come "Associazione Benemerita di interesse sportivo" per l'attività culturale realizzata nel promuovere e diffondere lo sport, i suoi ideali e i suoi valori e successivamente inserita nel 2006 nella World Olympians Associations dopo che proprio il Coni ne richiese il cambio di denominazione in Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. Essa riunisce atleti ed atlete dai teenager ai senior che abbiano indossato almeno una volta la maglia azzurra gareggiando nelle rappresentative nazionali delle discipline sportive riconosciute dal Coni.