Softball, le campionesse celebrano lo scudetto nella sede del nuovo sponsor

Il Softball Club Forlì, fresco campione d'Italia, ha visitato la sede del nuovo main sponsor, Italposa. Il presidente Giovanni Bombacci, insieme ad una delegazione della società, alle ragazze della prima squadra e agli allenatori neo tricolori, hanno fatto visita alla sede dell'azienda di via Decio Raggi, con l'accoglienza del titolare Rahim Arifi e del suo staff. Insieme ai rappresentanti delle due Società, hanno partecipato all'evento anche il vicesindaco di Forlì e assessore allo sport Daniele Mezzacapo e il parlamentare Jacopo Morrone. L'incontro ha visto le parti festeggiare insieme la conquista dello scudetto 2023, traguardo importante anche per la città di Forlì, e condividere insieme ambizioni e progetti vincenti per il futuro.